Efendimizi Anlamak" Konulu Konferansına Yoğun İlgi

29 Kasım 2018 Perşembe 16:50



29 Kasım 2018 Perşembe 16:50

Malatya Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından 'Efendimizi Anlamak' konulu konferans düzenlendi.Kent Konseyi Toplantı Salonu'nda düzenlenen programa Malatya Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Saliha Bulut, kadın meclisi üyeleri ve konferanslarını vermek üzere İl Müftü Yardımcısı Fikriye Özkan katıldı.Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan programın açılış konuşmasını yapan Malatya Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Saliha Bulut, "Bugün hepimizin üzerinde durması gereken husus Peygamber Efendimizin güzel ahlakı ve bizlere öğrettikleri olmalıdır" ifadelerine yer verdi.Daha sonra geçilen konferansta konuşan İl Müftü Yardımcısı Fikriye Özkan "Efendimizi anlatırken gençlere verdiği desteği, sorumluluk duygusunu ve güveni öncelikle ele almalıyız" dedi. Efendimizin hayatından kesitler sunan ve genç sahabelerin hayat hikayelerine de değinen Özkan, "Gençliği belli yaş oranı olarak tanımlamamalıyız. Alimler gençliğin tanımını yaparken yaşı ne olursa olsun kötülüğün karşısında durup, hakkı savunan herkesi genç olarak tanımlamaktadır. Peygamberimizin etrafında gençlerin toplanmasının sebebi, gençlerin hakikat arayışı içinde olması, kendilerine iyi örnek arıyor olmalarıydı. Gençler Efendimizin etrafında toplanırken, Efendimiz de onlara destek olup sorumluluk vermekten geri durmamıştır" ifadelerini kullandı.Özkan, Peygamber Efendimizin gençlere yüklediği sorumluluklara Hz. Ali ve Hüsame İbn-i Zeyd'den örnekler vererek ifade ederken günümüz gençliğinin de bu perspektifte sorumluluklarını bilmesi gerektiğini söyledi.Program sonunda Genel Sekreterlik tarafından katılımcılara gül suyu ve lokum ikram edilirken, dinleyiciler düzenlenen etkinlikten dolayı Malatya Kent Konseyine teşekkür etti. - MALATYA