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Efes Rotary'de bayrak Mümtaz Ayça'da!

Uluslararası Rotary 2440. Bölge Federasyonu Efes Rotary Kulübü'nde devir teslim töreni gerçekleşti.

06.08.2019 09:07 Efes Rotary'de bayrak Mümtaz Ayça'da!

Kordon Çankaya Otel'de gerçekleşen törende kulübün yeni başkanı Mümtaz Ayça oldu.

Efes Rotary Kulübü'nün devir teslim töreni "Rotary Dünyayı Birleştirir" uluslar arası dönem teması ile gerçekleşti. Törende konuşan dönem başkanı Zafer Menteşoğlu bir dönem boyunca ağırlıklı olarak gençlere ve çocuklara yönelik çalışmalarda bulunduklarını belirterek "Bu dönem geleceğimize yatırım yaptık çocuklarımıza ilham kaynağı olduk. Yeni dönemde bayrağı farklı bir bakış açısı ile çok daha yukarılara taşıyacak olan sevgili dostum Mümtaz Ayça'ya görevinde başarılar diliyorum. " şeklinde konuştu.

Yeni dönem başkanı Mümtaz Ayça ise, "Genç ve dinamik bir kulüp olarak bu dönem de fark yaratan işlere birlikte imza atacağımıza eminim. Daha çok insanın hayatına hep birlikte dokunmayı ümid ederek güzel bir dönem geçirmeyi hedefliyorum. Yanımızda olan herkese çok teşekkürler" şeklinde konuştu.

Devir teslim töreni pasta kesiminin ardından toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.


Çankaya, Efes, Güncel

Kaynak: Bültenler

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