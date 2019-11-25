Efes Selçuk Artemis'e yeniden kavuştu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in katılımıyla Deppo Efes Masal Evi, Bademlik Gökkuşağı Çocuk Parkı, Gazi Çocuk Kafe, Efes Engelsiz Yaşam Merkezi ve Artemis Heykeli'nin açılışı gerçekleşti. Kadınlar, çocuklar ve engelliler başta olmak üzere tüm Efes Selçuklular için önem arz eden açılışların yapıldığı günde Efes Selçuk, 20 yıl önce kaldırılan Artemis Heykeli'ne yeniden kavuştu.

İNSANA DOKUNAN AÇILIŞLAR

Efes Selçuk'un beş açılışla taçlandırıldığı günde Başkan Soyer'in katılımıyla gerçekleşen en son açılışla Efes Selçuk, 20 yıl sonra tekrar Artemis Heykeli'ne kavuştu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan Artemis Heykeli Açılış Töreni'nde konuşan Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel; "Öncelikle Başkan Soyer'e Efes Selçuk'a ve kentimize olan tüm katkıları için teşekkür ediyorum. 7.5 ay boyunca kentimizi hiç yalnız bırakmadı, hep yanımızdaydı. Bugün beş açılış yaptık. Küçük açılışlardı belki hepsi. Sayın Tunç Soyer'in çok sevdiğim bir sözü var. "Bizim projelerimiz kocaman kocaman projeler değil; ama insanların hayatına dokunan işlerdir bunlar." Biz de Sayın Soyer'in bu sözünden feyz alıyoruz" dedi.

KENTE HAFIZASINI TEKRAR KAZANDIRDIK

Efes Selçuk'u taçlandıran beş açılışla ilgili bilgi veren Başkan Sengel; "İnsanların hayatına dokunmayı hedefliyoruz. O yüzden tarım işçisi kadınlarımızı düşünerek Deppo Efes'te Masal Evi açtık. Efes Engelsiz Yaşam Merkezimizi açtık. Engelli vatandaşlarımız engeli olmayan vatandaşlarımız kadar huzur içerisinde, sorunlarına çözüm bulacak bir şekilde bu kentte yaşasınlar istiyoruz. Bademlik Caddesi'nde, orada yaşayan çocuklarımızın gidebileceği bir park yoktu. Bademlik'te adı Gökkuşağı olan,yani çok ses, çok nefes dediğimiz bir sözün arkasında durarak park açtık. Yine kadınlarımızın sosyal hayata daha fazla dahil olmasını istediğimiz için, çocuklarını iki saatlik bile olsa güvenebilecekleri bir yere bıraksınlar diye çocuk kafe açtık" dedi.

BURASI ARTEMİS'İN TOPRAKLARI

Artemis Heykeli'nin açılışının kendisini çok heyecanlandırdığını belirten Başkan Sengel; " Bu topraklar bereketini Artemis'ten almıştır. Artemis'i tekrar buraya dikelim ki; gelen geçen herkes Efes Selçuk'un Artemis'in bereketli elinin değdiği topraklar olduğunu bilsin. Buranın bir kadın kenti olduğunu bilsin. Bu yüzden Artemis'i hemen Saint Jean'ın karşısına yerleştirdik ve bir meydan kazanmak için çalıştık. Çünkü meydanımızın hak ettiği değeri alması gerekiyor" diye konuştu.

BAŞKAN SENGEL'DEN EFES SELÇUK ÇAĞRISI

Efes Selçuk'un tüm değerlerine sahip çıkılması gerektiğine dikkat çeken Başkan Sengel, vatandaşlara ve esnafa bir kez daha Efes Selçuk vurgusu yaptı. Başkan Sengel; "Efes, Selçuk'a aittir. Ben tüm esnafımızdan ve vatandaşımızdan şunu istiyorum; Efes adına sahip çıkın. Levhalarınızda, yazışmalarınızda 'Efes Selçuk'u' kullanın Efes'in Selçuk'a ait olduğunu bütün Türkiye'ye, bütün dünyaya hep birlikte duyuralım" dedi.

İLHAM KAYNAĞI PROJELER

Artemis Heykeli'nin açılışında yaptığı konuşmada yapılan tüm açılışları değerlendiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer; "Bu küçük gibi gözüken projeler aslında hepsi birbirinden değerli, İzmir'e, Türkiye'ye ilham kaynağı olacak projeler. Yerel yönetimler olarak yapabileceğimiz en anlamlı işlerin başında belki de çocuklara yatırım yapmak geliyor. Bugün sadece Efes Selçuk için değil, tüm İzmir için çok önemli olan Güzel Artemis Heykeli'nin yeniden kent meydanıyla buluşması hepimizi çok heyecanlandırıyor. Adına antik dünyanın yedi harikasından biri olan tapınağın yapıldığı Efesli Artemis, Antik Efes', bir dünya kenti yaparak zenginleşmesini sağlamıştır. Orijinali Efes Arkeoloji Müzesi'nde olan Artemis Heykeli gibi imgeler o kentte yaşayanların hafızasını diri tutmak için son derece önemlidir" diye konuştu.

Efes Selçuk Belediyesi'nin Filiz Ceritoğlu Sengel başkanlığında yürüttüğü tüm bu çalışmaları İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak dikkatle takip ettiğini ve takdirle şükranlarını sunduğunu dile getiren Başkan Soyer; "İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu yolda sizlerle ortak çalışmalar yürütmekten duyduğu memnuniyeti bir kez daha ifade etmek isterim. Bu duygularla açılışını gerçekleştirdiğimiz her bir projenin Efes Selçuk'a ve İzmir'e hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Kaymakam Ekrem İnci ise Artemis Heykeli açılış töreninde yaptığı konuşmada "Verimlilik timsali olan Artemis Heykeli'nin bu noktada bulunması çok güzel bir adım. Olan değil olması gereken Selçuk'a doğru tüm kamu kurum ve kuruluşları ile hep birlikte çalışacağız" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Kaymakam İnci, Başkan Soyer, Başkan Sengel, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşların katılımı ile Artemis Heykeli'nin açılışı gerçekleşti. Vatandaşlar Artemis Heykeli açılışının ardından heykel önünde bol bol fotoğraf çekildi.