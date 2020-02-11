Efes Selçuk Belediyesi'nden Sağlık Hamlesi

Önceki yıllarda Efes Selçuk Belediyesi'nin devlet hastanesi ile birlikte yürüttüğü "Evde Bakım Hizmetleri"Protokolü'nün bu yıl imzalanmamasının üzücü bir durum olduğunu dile getiren Başkan Sengel; " Belediyemiz ve hastane işbirliğiyle verilen Evde Bakım Hizmetleri'nin ne kadar doğru bir iş olduğunu, her zaman bu çalışmayı takdir ettiğimi meclis üyesi olduğum dönemde de belirtmiştim. Ancak bakanlık tarafından hastane bünyesine bir ambulans gönderildiği gerekçesiyle bu yıl belediyemizle bir protokol imzalanamayacağı belirtildi" dedi.

Burada önemli olan hizmet vermek ve vatandaşı hiçbir şekilde mağdur etmemek olduğunu belirten Başkan Sengel, belediye olarak bu konuda hiç vakit kaybetmeden çalışmaları başlattıklarını söyledi. Evde bakılması gereken yaşlı ve hasta vatandaşların mağdur edilmemesi adına belediye olarak bir karar aldıklarını ve bu konuda gerekli tüm hazırlıkları yaptıklarını kaydeden Başkan Sengel; "Biz hiç kimseyi yarı yolda bırakmadık, bırakmayacağız da. Halkımızın sağlık hizmetlerinden faydalanması için tüm çalışmalarımızı tamamladık. Bundan böyle evde bakımı zorunlu olan yaşlı ve hastalarımız ile birlikte aynı zamanda yatağa bağlı hastalarımız da dahil olmak üzere tüm bakım hizmetleri Efes Selçuk Belediyesi tarafından verilecektir. Çünkü bu kentin insanları bizim, bu halk bizim ve biz bu kentte yaşıyorsak kendi insanımıza sahip çıkmamız gerektiğini bir kez daha vurgulamak istiyorum" diye konuştu.