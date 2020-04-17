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Efes Selçuk belediyesi tezgâhta

Toplumsal dayanışmanın önem kazandığı koronavirüs ile mücadele günlerinde, belediye çalışanları pozisyon, görev fark etmeksizin vatandaşa hizmet veriyor.

17.04.2020 09:24 | Son Güncelleme: 17.04.2020 09:24
Efes Selçuk belediyesi tezgâhta

Efes Selçuk Halk Pazarı, "Halk İçin Halkla Beraber" sloganıyla hizmet vermeye devam ediyor. Koronavirüs ile mücadele sürecinde halk için kurulan pazarda Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, başkan yardımcıları , kurum müdürleri ve çalışanları halk için tezgâh başına geçti. Koronavirüs ile mücadele sürecinin halkı sağlık açısından olduğu kadar ekonomik açıdan da etkilemesi sebebiyle kurulan Efes Selçuk Halk Pazarı'nda gerekli hijyenve fiziki mesafe ile ilgili tedbirler alınıyor. Vatandaşların memnuniyetle karşıladıkları Efes Selçuk Halk Pazarı'nın açıldığı ilk günden bu yana tezgâh başına geçen Başkan Sengel; bu hafta da vatandaşlar için pazardaydı. Sağlıklı sebze ve meyvelerin, uygun fiyata tüketiciyle buluştuğu pazarda Başkan Sengel'in yanı sıra kurum müdürleri ve çalışanlar da vatandaşlar için meyve sebze tarttı. Sağlıklı bir ortamda alışveriş yapılabilmesi için, pazara gelen vatandaşlar belirli bir sayıyı aşmayacak şekilde alana alınıyor. Maskesiz vatandaşın alınmadığı pazarda ateş ölçümleri yapılarak; vatandaşlara el dezenfektasyonu veriliyor.

Efes Selçuk halkının da pazara sahip çıkmasının kendilerini mutlu ettiğiniifade eden Başkan Sengel; "Efes Selçuk Pazarı'nı "Halk İçin Halkla Beraber" diyerek açtık. Bu zor zamanları daha kolay atlatabilmek için biz de başkan yardımcılarımız, müdürlerimiz ve kurum çalışanlarımızla ile birlikte tezgâh başındayız.Çünkü biz her şeyihalkımızla birlikte halkımız için yapıyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler

Etiketler: Koronavirüs, Selçuk, Efes, Güncel
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