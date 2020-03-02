Efes Selçuk'ta tabela devrimi

Ziyaretçiler, yön tabelaları sayesinde artık kentte gitmek istedikleri yere daha kolay ulaşabilecekler. Dünyanın yedi harikasından biri olan Artemis başta olmak üzere Efes Antik Kenti, Ayasuluk Kalesi, St. Jean Bazilikası, İsabey Camii gibi birçok tarihi değerle kapılarını dünyaya açan bir kentte bu tür dokunuşların önemine dikkat çeken Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "Yaptığımız her şey kentlimiz ve kentimiz için" dedi.

BU PANO VE YÖN TABELALARI EFES SELÇUK'A YAKIŞTI

Kent merkezinde ve tarihi bölgelerde yön belirleyen tabelalar yenilenmiş görünümü ile dikkat çekiyor. Bazı noktalarda bulunan, ancak birçok eksiği tespit edilen yön tabelaları Efes Selçuk Belediyesi tarafından kente yakışır bir düzenleme ile yerini aldı. Pilot bölge tespiti yapılan yerlerde toplam 6 adet yön tabelası yerleştirilirken, yine kentin tarihi alanlarına yakın bölgelerde bulunan otel, pansiyon ve konaklama gibi yerlerin isimlerini içeren toplam 13 adet pano yerleştirildi.

Tarihin zenginliklerini barından Efes Selçuk'ta böylesine bir çalışmanın şart olduğunu ve göreve gelir gelmez bu konuda attığı adımlardan birinin de bu çalışma olduğunu belirten Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel; "Her zaman söylediğim gibi biz bu kentte yaşıyorsak bu kente sahip çıkmalıyız. Bunu yaparken de önce çevremize bakmalıyız ve bu tür ufak dokunuşlarla başladık işe. Baktık ki yönlendirme tabelalarımız atıl durumda ve üzerindeki yönlendirme yazıları dahi okunmuyor. Bu kenti yılda milyonlarca kişi ziyaret ediyor ve her şeyden önemlisi bu kent bizim. Belediye olarak kentimize yakışan yön tabelası ve panolarımızı tamamladık ve ilçemizin pilot bölgelerine yerleştirdik. Efes Selçuk'umuza hayırlı olsun" dedi.