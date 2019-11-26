Efes Selçuk'tan Ardahan Belediyesi'ne destek

Belediye personeli, Ardahan Belediyesi tarafından kente yeniden kazandırılması planlanan iki yapının işlevlendirilmesi amacıyla gerekli çalışmalar konusunda teknik destek verdi. Efes Selçuk Belediyesi çalışanları ayrıca Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir ve Ardahan Belediyesi personeliyle yapılan toplantılarda kentte gerçekleştirilmesi planlanan Ardahan Kalesi restorasyonu ve Kura Nehri Projesi'nin hazırlık süreçleri hakkında da görüş alış verişinde bulundu.

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, 3- 6 Ekim tarihlerinde Ardahan Belediyesi tarafından düzenlenen Ardahan Kültür Sanat Günleri'ne katılmıştı. Ziyaret Efes Selçuk ile Ardahan arasında sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesinin başlangıcı oldu. Efes Selçuk Belediyesi'nde görevli bir restoratör ve bir mimar Ardahan'a giderek; iki eski yapının kente tekrar kazandırılmasıyla ilgili teknik destek verdiler. Çeyrek asır sonra Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı ile tanışan Ardahan ile Efes Selçuk'un sosyal demokrat belediye başkanları arasında gerçekleşen işbirliği, kentte atıl durumda olan iki özel yapının işlevlendirilerek tekrar kente kazandırılmasının yolunu açtı.

Bir tanesinin kreş, diğerinin kültür evi olarak kullanılması düşünülen iki yapının rölevesi alınarak tekrar işlevlendirilmesi için gerekli çalışmalar yapıldı. Şu an atıl durumda olan yapıların tekrar kullanılabilir duruma gelmesi için her iki yapının mevcut durumlarınıtespit eden Efes Selçuk Belediyesi çalışanları, inceleme çalışmaları ardından gerekli çizimleri yaptılar.

Ayrıca yine Efes Selçuk Belediye personeli, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir ve ilgili çalışanlara kentte restore edilmesi düşünülen Ardahan Kalesi ve Kura Nehri Projesi ile ilgili yasal süreçler ve yöntem hakkında da teknik bilgiler verdiler.