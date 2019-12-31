Efes Selçuk'un bereketli topraklarında önemli bir tarım hamlesi başlıyor

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel Efes tarlası, Tohum Merkezi, Üretici Pazarı ve Toprak Okulu için çalışmalara başladı. Nisan ayında hayata geçecek proje ile Efes Selçuk Belediyesi artık kendi tarlasında tohum üretimi yapabilecek. Bereketini kendi toprağından alan ve yüz yıllar boyu koruyan Efes Selçuk'ta tarımı filizlendirecek proje kapsamında tohum merkezi kuruluyor. En büyük hedeflerinden birinin üreterek kazanan bir Efes Selçuk oluğuna dikkat çeken Başkan Sengel, " Biz bu topraklarda yaşayan halkımıza bir söz verdik ve o sözü yerine getiriyoruz. Efes Tarlası, Tohum Merkezi, Üretici Pazarı ve Toprak Okulu çok yakında hizmete girecek" diyerek, çiftçilere, üreticilere ve ilçe halkına müjde verdi.

AMAÇ DAHA SAĞLIKLI TARIM

Yüz yıllar boyu bereketiyle bilinen Efes Selçuk topraklarında tarımsal üretimin daha sağlıklı bir şekilde yapılmasının yanı sıra yurt içi ve yurt dışında Artemis'in bereketli topraklarında üretilen ürünleri dünyaya tanıtmayı hedeflediklerini kaydeden Başkan Sengel, Efes Tarlası, Tohum Merkezi, Üretici Pazarı ve Toprak Okulu için temel atma çalışmalarının başladığını müjdeledi. Yazlık düğün salonu yakınında yer alan ve Nisan ayında tamamlanması hedeflenen merkezde; sağlıklı tarımsal üretimi ve tüketimi desteklemek amacıyla biyodinamik tarım yöntemleri kullanılacak.

En büyük hedefinin geleceği filizlendirmek olduğuna dikkat çeken Başkan Sengel; "Bu yüzden bu topraklarda böylesine önemli bir adım attık. Çünkü biz; sağlıklı nesiller yetiştirebilmemiz için ve geleceğe köprü atabilmemiz için işin en başından başlamak gerektiğini biliyorduk. Bunun için söz verdik ve sözümüzü tutuyoruz. Yakın zamanda tamamlayacağımız bu merkezimizde; hem kendi tohumumuzu üreterek çocuklarımızın daha sağlıklı ürünlerle büyümelerini sağlayacağız, hem de merkezimizin bünyesinde kurulacak olan Toprak okulumuzda eğitim vererek geleceğe köprü atacağız. Amacımız, bu topraklarda daha sağlıklı, daha verimli tarım yapabilmektir" dedi.