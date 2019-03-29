Efkan Ala: "1 Nisan Sabahı Türkiye Siyasî İstikrara Güçlü Bir Destekle Uyanacak"

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Eski İçişleri Bakanı Efkan Ala, 1 Nisan sabahı Türkiye'nin siyasi istikrara güçlü bir destekle uyanacağını söyledi.Bursa milletvekilleri Efkan Ala, Hakan Çavuşoğlu, Refik Özen ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sabah saatlerinde Cumhuriyet Caddesi'nde çarşı esnafı ile kahvaltıda bir araya geldi. Programda konuşan Ala, "Çin'in, Amerika'nın birbiriyle ekonomik savaş yürüttüğü, bütün piyasaların dalgalandığı, bundan Türkiye'nin de nasibini aldığı bir dönemde siyasi istikrar deyip, başka bir şey demeye lüzum yok. 1 Nisan sabahına Türkiye'ye siyasi istikrara, güçlü bir destekle uyanır. Yatırımcımız daha çok yatırım yapar, sizlerin işleri gelişir, çalışanımız daha çok kazanır, daha çok turist ve Türkiye kazanır. 1 Nisan sabahına Türkiye'nin önünün açılacağı siyasi destekle uyanmak dileğiyle" dedi."Teröristleri gömmeye devam ediyoruz"Sadece belediye başkanlarını seçmediklerini dile getiren Çavuşoğlu, "Bunu ben söylemiyorum. Bunu HDP'li Sezai Temelli'de söylüyor. Apo'nun siyasi gücünü 31 Mart'ta gösterin diyor. Savaşı bitireceğiz diyor. Hangi savaşı, Türkiye'nin terörle mücadelesi var. Gömmeye devam ediyoruz. Ama amaç başka bir şey" diye konuştu."Onları kafa hala kışta"Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise, "Martın sonu bahar diyenlere sakın kanmayın. Bahar geldi, yaz geliyor. Onların kafa hala kışta. Birlik ve beraberlik içerisinde aşılması gereken bir dönemi yaşıyoruz. Bu dönem birlik ve beraberlik içerisinde aşılırsa artık 4.5 sene seçim olmayacak bir dönemin müjdecisi" şeklinde konuştu.Programın ardından protokol esnaf ziyareti yaptı. - BURSA