Haberler » Güncel » Efkan Ala Kültür Merkezi'ndeki kurs kayıtları başladı - Haber

Efkan Ala Kültür Merkezi'ndeki kurs kayıtları başladı

Palandöken Belediyesince hizmete açılan Efkan Ala Kültür Merkezi'nde çeşitli alan ve branşlarda verilecek eğitimler için kayıtlar başladı.

05.01.2020 15:06 | Son Güncelleme: 05.01.2020 15:12 Efkan Ala Kültür Merkezi'ndeki kurs kayıtları başladı
Belediyesince hizmete açılan Efkan Ala Kültür Merkezi'nde çeşitli alan ve branşlarda verilecek eğitimler için kayıtlar başladı.
Palandöken Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yıldızkent'te hizmete açılan Efkan Ala Kültür Merkezinde, heykel yapım, satranç, adli takip, işaret dili, emlak danışmanlığı, ilk yardım, iş sağlığı ve güvenliği, hijyen, ney, karakalem, İngilizce, diksiyon, hüsnü hat, tasavvuf musikisi, modern el sanatları, tiyatro, keman, gitar ve bağlama atölyeleri için kayıtlar başladı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, ilk etapta 19 alanda verilecek eğitimler için Palandökenli vatandaşları kayıt yaptırmaya davet etti.
Kursiyerlerin, açılan kurslarla meslek veya sanat sahibi olmalarının yanı sıra sosyal yaşama da aktif şekilde katılım sağlamalarını hedeflediklerini belirten Sunar, şu ifadeleri kullandı:
"Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi ve Efkan Ala Kültür Merkezimizde açtığımız kurslarla amacımız, ilçe sakinlerimizin boş zamanını olumlu faaliyetlerle değerlendirmesi ve el becerilerini geliştirmesi. Bunun yanında kursiyerlerimizin ev ekonomilerine de öğrendikleriyle ciddi katkı sağladıklarına şahit oluyoruz. Öğrenirken kazanıyor kursiyerlerimiz. Bu da bizi ayrıca mutlu ediyor."

Palandöken, Efkan Ala, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:09   Meteorolojiden Mersin için 'kırmızı' uyarı - Haber
16:09   MSB: PKK/YPG'den kaçan 2 terörist teslim oldu - Haber
16:07   Hastane hastane dolaştırdığı eşini kaybetti, 'ihmal' suçlamasında bulundu - Haber
16:06   Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu - Haber
16:02   Başkan Demir: "Ladik'in kış turizmi potansiyelini geliştireceğiz" - Haber
14:26   İngiltere, Süleymani'nin öldürülmesini "meşru müdafaa" olarak nitelendirdi - Haber
13:33   Gece kaza yaptığı minibüsünü gündüz çektirmeye gelen adam, iş makinesinin kepçesinin çarpmasıyla hayatını kaybetti - Haber
13:27   İranlı komutan Süleymani'nin cenazesi 4 şehre götürülecek - Haber
13:21   Yola fırlayan köpek, kazaya neden oldu: 2 ölü, 9 yaralı - Haber
10:21   Kasım Süleymani suikastı sonrasında, İran'ın olası intikam senaryoları ortaya çıktı - Haber
5.01.2020 16:13:10