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Efkan Ala'nın kaçırılması planı darbe davasına "koronavirüs" ertelemesi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında dönemin İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın kaçırılma teşebbüsüne ilişkin eski astsubay Süleyman Menteş'in yargılandığı dava, sanık ve müşteki avukatlarının "koronavirüs mazereti" bildirerek duruşmaya katılmaması üzerine ertelendi.

23.03.2020 14:00 | Son Güncelleme: 23.03.2020 14:00
Efkan Ala'nın kaçırılması planı darbe davasına
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında dönemin İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın kaçırılma teşebbüsüne ilişkin eski astsubay Süleyman Menteş 'in yargılandığı dava, sanık ve müşteki avukatlarının "koronavirüs mazereti" bildirerek duruşmaya katılmaması üzerine ertelendi.
Ankara 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında tutuklu sanık Menteş ile tutuklu bulunduğu cezaevinden video konferans yöntemi ile bağlantı kuruldu.
Müşteki Ala'nın avukatının hazır bulunduğu duruşmada, diğer müşteki kurumların avukatları ve sanık avukatının koronavirüs salgını nedeniyle mazeret bildirerek katılmayacaklarına ilişkin dilekçe gönderdikleri açıklandı.
Mütalaası sorulan duruşma savcısı, önceki celse açıkladığı esas hakkındaki mütalaasını tekrarladığını belirterek sanığın, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.
Savcı ayrıca, Bakan Ala'ya yönelik eylemi nedeniyle Menteş'in "hürriyeti tahdit" suçundan da cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.
Diyecekleri sorulan sanık Menteş, avukatı hazır olmadığı için kendisine savunması için süre verilmesini, son savunmasında duruşma salonunda hazır edilmesini talep etti, ayrıca mahkeme heyetinden tahliyesini istedi.
Ara karar
Müzakerenin ardından ara kararı açıklayan mahkeme heyeti, koronavirüs sebebiyle duruşmaya gelmeyen avukatların mazeretlerinin kabulüne, sanık Menteş'in tahliye talebinin ise reddedilerek tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Davanın görülmesine 20 Mayıs'ta devam edilecek.
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Kaynak: AA

Etiketler : Efkan Ala, Menteş, Güncel

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