Eflani Belediyesinden sokak hayvanları için mama kampanyası

Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, ilçedeki sokak hayvanları için mama kampanyası başlattıklarını bildirdi.

Ertuğrul, yaptığı açıklamada, Eflani'de 250 civarında sokak hayvanının olduğunu söyledi.

Bu sene yapılan hayvan barınağına 200 civarında sokak hayvanı toplamayı hedeflediklerini belirten Ertuğrul, "Gerek barınakta gerekse sokaklarda kalan hayvanlar özellik kış aylarında aç kalabiliyor. Aç hayvanlar ise çarşıda çocuk ve hanım kardeşlerimizi korkutuyor. Bir kısmı da yaşlı ve hasta olduğu için karnını doyuramıyor. Bunları göz önünde bulundurarak bir çalışma başlattık." dedi.

Ertuğrul, barınaktaki ve sokaktaki hayvanlara sıcak yiyecek ile kuru mama vererek karınlarını doyurduklarını ifade ederek, "Elbette bunun bir maddi külfeti var. Hayvan dostlarından bir kampanya ile bize destek olmalarını talep ettik. Şimdiden dostlarımıza teşekkür ediyorum. Biz bu sorumluluğu aldık. Ne pahasına olursa olsun dostlarımıza bakacağız. Belediye personeli de gönüllü olarak sokak hayvanlarının bakım işini yapıyor." diye konuştu.

Kaynak: AA