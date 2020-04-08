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Eflani'de 476 kişiye 381 bin lira ödeme yapıldı

Karabük'ün Eflani ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan yaşlı ve engelli vatandaşların Ekonomik İstikrar Kalkınma Paketi (EİKP) ödemeleri ile yaşlı ve engelli maaş ödemeleri evlerinde yapıldı.

08.04.2020 13:54 | Son Güncelleme: 08.04.2020 13:54
Eflani'de 476 kişiye 381 bin lira ödeme yapıldı
Karabük 'ün Eflani ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan yaşlı ve engelli vatandaşların Ekonomik İstikrar Kalkınma Paketi (EİKP) ödemeleri ile yaşlı ve engelli maaş ödemeleri evlerinde yapıldı.
İlçede, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, PTT, jandarma, emniyet, müftülük ve Köylere Hizmet Götürme Müdürlüğü personelinin katılımıyla "EİKP ve 2022 evde maaş ödemesi" grubu oluşturuldu.
İlçe genelinde 264 kişiye 169 bin 591 lira engelli ve yaşlı maaşı, 212 kişiye ise 212 bin lira EİKP yardımı olmak üzere toplamda 476 kişiye 381 bin 591 lira ödeme, hak sahiplerinin evlerinde yapıldı.
İstek halinde emekli maaşları da dahil olmak üzere ödemelerin hak sahiplerine evlerinde yapılmaya devam edileceği bildirildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Karabük, Eflani, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Eflani'de 476 kişiye 381 bin lira ödeme yapıldı - Haberler

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