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Eflani'de 476 kişiye maaşları evlerinde teslim edildi

Karabük'ün Eflani ilçesinde, korona virüs (Covid-19) nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan yaşlı ve engelli vatandaşların Ekonomik İstikrar Kalkınma Paketi (EİKP) ödemeleri kapsamında 476 kişiye maaşları evlerinde ödendi.

08.04.2020 17:12 | Son Güncelleme: 08.04.2020 17:13
Eflani'de 476 kişiye maaşları evlerinde teslim edildi
Karabük 'ün Eflani ilçesinde, korona virüs (Covid-19) nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan yaşlı ve engelli vatandaşların Ekonomik İstikrar Kalkınma Paketi (EİKP) ödemeleri kapsamında 476 kişiye maaşları evlerinde ödendi.

Eflani ilçe Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, PTT, jandarma, emniyet, müftülük ve Köylere Hizmet Götürme Müdürlüğü personelinin katılımıyla "EİKP ve 2022 evde maaş ödemesi" grubu oluşturuldu. Oluşturulan grup tarafından 264 kişiye 169 bin 591 TL tutarında 2022 engelli/yaşlı maaşı, 212 kişiye ise 212 bin TL tutarında EİKB yardımı olmak üzere toplam 476 kişiye 381 bin 591 TL tutarında 2022 ve EİKB ödemesi evlerinde teslim edildi.

Kaymakamlık, bundan sonraki süreçte de 2022 maaş ödemeleri, SYDV yardımları ve istek halinde emekli maaşları da hanelerde ödenmeye devam edeceğini bildirdi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Etiketler: Karabük, Eflani, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Eflani'de 476 kişiye maaşları evlerinde teslim edildi - Haberler

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