Haberler » Güncel » Eflani'de kaz yetiştiriciliği projesi - Haber

Eflani'de kaz yetiştiriciliği projesi

Karabük'ün Eflani ilçesinde kaz yetiştiriciliği projesi hayata geçirilecek.

13.01.2020 15:18 | Son Güncelleme: 13.01.2020 15:24Eflani'de kaz yetiştiriciliği projesi
'ün ilçesinde kaz yetiştiriciliği projesi hayata geçirilecek.
Eflani Ziraat Odası Başkanı Mehmet , yaptığı açıklamada, hindisiyle anılan ilçenin kısa sürede kazıyla da anılacağını söyledi.
Karadeniz, proje kapsamında ilçede Mast kazı yetiştireceklerini kaydetti.
Mast kazının 90 günde 8 kilogram ağırlığa ulaştığını belirten Karadeniz, "Bu kazın günlük maliyeti 25 kuruş civarında. Mast kazının yıllık yumurta verimi 55-60 adet arasıdır. Kaz palazı ise 65 lira. Anaç bir kazın yıllık en az 2 bin lira getirisi var." diye konuştu.
Karadeniz, projenin kaymakamlık, belediye ve ziraat odası ortaklığında hayata geçirileceğini dile getirerek, "Belediyemiz yerini gösterdi. Kaymakamlık da maddi destek verecek. Biz de ziraat odası olarak bakımını yapacağız. Bin kaz palazı alacağız. Yaklaşık 100 bin lira maliyeti olacak." ifadelerini kullandı.
Alacakları bin kaz palazının 700'ünün dişi olacağını aktaran Karadeniz, üretilen kaz palazlarını ise Eflanili üreticilere dağıtacaklarını sözlerine ekledi.

Karadeniz, Karabük, Eflani, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:00  Moda sahilinin 44 yıllık dosyası yeniden gündemde (2) - Haber
17:00  flaş - Haber
17:00  "Moskova'daki görüşmeler olumlu istikamette devam ediyor." - Haber
17:00  İtalya Başbakanı Conte: "Amacımız bölünmemiş, bağımsız ve egemen bir Libya olması" - Haber
16:55  MTB Başkanı Özcan'dan İHA'ya teşekkür - Haber
16:41  İBB'ye bağlı İstanbul Kitapçısı'nda Selahattin Demirtaş'ın kitapları satılmaya başlandı - Haber
16:10  Sözcü Gazetesi çalışanlarına FETÖ'den hapis cezası verilen kararın gerekçesi açıklandı - Haber
15:29  Beklenen kar geliyor! 20 Ocak'tan itibaren İstanbul donacak - Haber
15:20  Bahçeli, rahatsızlığının ardından ilk kez TBMM Grup Toplantısı'na katılacak - Haber
14:44  Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Ali Tezel'den ilk açıklama - Haber
13.01.2020 17:02:47