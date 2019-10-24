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Eflani'ye sentetik çim saha yapılacak

Karabük'ün Eflani ilçesinde belediye ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı arasında yapılan protokol çerçevesinde kapalı sentetik çim saha yapılacak.

24.10.2019 15:24Eflani'ye sentetik çim saha yapılacak
Karabük'ün Eflani ilçesinde belediye ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı arasında yapılan protokol çerçevesinde kapalı sentetik çim saha yapılacak.
Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, yaptığı açıklamada, sentetik çim sahanın Eflani İMKB Çok Programlı Anadolu Lisesinin bahçesine 44 metre uzunluğunda 22 metre genişliğinde yapılacağını söyledi.
İlçede bulunan 3 okulda bine yakın öğrencinin olduğunu belirten Ertuğrul, "Bu öğrencilerin yüzde 80'i taşımalı sistemle okullarına geliyorlar. Özellikle bu taşımalı sistemle eğitim alan gençlerimizin ihtiyacına cevap verecek halı sahamız önemli bir eksikliği giderecek. Sevgili gençlerimize ve öğrencilerimize hayırlı olsun." dedi.
Ertuğrul, halı saha yapılması konusunu Gençlik ve Spor Bakanlığında takip eden ve gerçekleşmesine vesile olan AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür etti.

Karabük, Eflani, Spor

Kaynak: AA

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