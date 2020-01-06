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Eflatun Nuri karikatür ödülleri sahiplerini buluyor

Konak Belediyesi ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti ( İGC ) iş birliği ile üçüncüsü düzenlenen Eflatun Nuri Ulusal Karikatür Yarışması ödül töreni, 11 Ocak 2020 cumartesi günü saat 19.30'da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleşecek

06.01.2020 09:52 | Son Güncelleme: 06.01.2020 09:52 Eflatun Nuri karikatür ödülleri sahiplerini buluyor

Aynı gün öğle saatlerinde Eflatun Nuri'nin uzun yıllar yaşadığı Karataş semtinde, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Karataş Basın Merkezi ve Lokali önünde büst açılışı yapılacak.

İzmir'de, ulusal ve uluslararası alanda isim yapmış pek çok çizerin yetişmesinde katkısı olan, 2008 yılında hayatını kaybeden usta çizer Eflatun Nuri anısına üçüncüsü düzenlenen Eflatun Nuri Ulusal Karikatür Yarışması'na bu yıl 144 çizer, toplam 417 eserle başvuru yaptı. 'Şiddet' temasıyla düzenlenen yarışmada, seçici kurulun yaptığı değerlendirme sonucunda toplam 11 eser ödül aldı.

11 Ocak 2020 cumartesi günü saat 19.30'da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde yapılacak törende ödüller sahipleri ile buluşacak. Ödül töreninin ardından rembetiko müziğinin önemli ismi Evrim Ateşler & Okeanos Orkestrası konseri gerçekleşecek.

Ücretsiz gerçekleşecek konserin davetiyeleri Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi ve Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nden edinilebilecek.


Eflatun Nuri, Güncel

Kaynak: Bültenler

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