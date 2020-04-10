Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

eFootball PES 2020 için Veri Paketi 6 Yayınlandı

Konami, ünlü futbol serisinin yeni üyesi eFootball PES 2020'yi Eylül ayı içerisinde PC, PlayStation 4 ve Xbox One için satışa sunmuştu.

10.04.2020 12:51 | Son Güncelleme: 10.04.2020 12:51
eFootball PES 2020 için Veri Paketi 6 Yayınlandı
Konami, ünlü futbol serisinin yeni üyesi eFootball PES 2020'yi Eylül ayı içerisinde PC, PlayStation 4 ve Xbox One için satışa sunmuştu. Eskiye oranla eSpor desteğini artık iyiden iyiye arttıran Japon yayıncı, yeni oyunda oynanışa yönelik olarak birçok önemli değişiklik de gerçekleştirmişti. eFootball PES 2020 için çıkışı sonrasında yayınlanan veri paketleri ile içeriğine dair yenilikler yapılmaya devam ediliyor. Konami bugün hem Veri Paketi 6'yı hem de v1.06.00 güncellemesini yayınladı.

Oyunun resmi sayfası üzerinden paylaşılan detaylara bakılırsa Veri Paketi 6, güncellenmiş kulüp adları, kulüp formaları, kulüp amblemleri, medya arka fonları, oyuncu adları, stadyum işaretleri, güncellenmiş ve yeni yüz modelleri, oyuncu portreleri, yeni menajer portreleri ve top tasarımları getiriyor.

v1.06.00 güncellemesi ise myClub modu için Unutulmaz An Serisi oyuncularının istatistik artışının myClub maçlarındaki takımların genel gücüne yansıtılamaması, kooperatif olarak myClub Ortaklaşa maçı oynanırken birden fazla Efsane ve Unutulmaz An Serisi oyuncularının aynı takıma atanması ve Unutulmaz An Serisi oyuncularını, doğru Temel Takımda oynatmanıza rağmen istatistik artışının bu oyunculara uygulanmamasına yol açan bir sorun ortadan kaldırılıyor. Bunun yanı sıra, eFootball PES 2020 oyununun geneli için ufak tefek çeşitli düzenlemeler gerçekleştiriliyor.

Kaynak: Tamindir

Etiketler: Xbox One, Futbol, Japon, Eylül, Teknoloji
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Teknoloji Manşet

Haberler

Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
CHP’li vekilin ’Can kaybı rakamları doğru değil’ sözleri Meclis’te tansiyonu yükseltti Haberler
CHP'li vekilin "Can kaybı rakamları doğru değil" sözleri Meclis'te tansiyonu yükseltti
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak Haberler
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haberler
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin Haberler
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin
53 milyon liralık çoban desteği 18.00’den sonra hesaplara yatacak Haberler
53 milyon liralık çoban desteği 18.00'den sonra hesaplara yatacak
Türk dünyasına ’Yeni döneme hazır olun’ mesajı verip Kutadgu Bilig’deki manidar cümleyi paylaştı Haberler
Türk dünyasına "Yeni döneme hazır olun" mesajı verip Kutadgu Bilig'deki manidar cümleyi paylaştı
Türkiye’nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı Haberler
Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı
Haberler ›› Teknoloji ››eFootball PES 2020 için Veri Paketi 6 Yayınlandı - Haberler

Son Dakika Teknoloji Haberleri

14:40: Bilim insanları kanıtladı: Koşarken veya yürürken virüs kapabilirsiniz - Haberler 14:40: Yuval Noah Harari BBC'ye konuştu: Koronavirüs sağlık krizinden ziyade siyasi bir kriz - Haberler 14:39: Elazığ'da valinin cezasını iptal ettiği hurdacı: "Bundan sonra dışarı çıkmayacağım" - Haberler 14:38: Yahşihan Belediyesi'nden sosyal mesafeli müdürler toplantısı - Haberler 14:33: Bakan Soylu'dan bekar polislere evlilik tavsiyesi - Haberler 14:14: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Zirvesi'nde yaptığı konuşmayı Kutadgu Bilig'den mesajla bitirdi 11:12: Yaşlı kadını dolandırırken utanmadı, kameraları görünce "Ne olur çekmeyin" dedi