Efrayim Alan Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP AKSARAY SULTANHANI belediye başkan adayı olan Efrayim Alan isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. AKSARAY SULTANHANI ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Efrayim Alan isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP AKSARAY SULTANHANI adayı Efrayim Alan kimdir? BTP AKSARAY SULTANHANI adayı Efrayim Alan yüzde kaç oy aldı?

Efrayim Alan Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP AKSARAY SULTANHANI belediye başkan adayı olarak gösterilen Efrayim Alan SULTANHANI ilçesinde % 0,05 oranında oy almıştır. SULTANHANI ilçesinde % 0,05 oranında oy olan Efrayim Alan adlı BTP adayı toplamda 3 adet oy sayısına ulaştı.

AKSARAY SULTANHANI ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.