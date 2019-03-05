Efsane Çocuğun Hayatı Kitap Mı Oluyor?

Yeşilçam'daki Yumurcak rolüyle hafızalarımızda yer eden ve şimdilerde fenomen dizi Arka Sokaklar'ın Engin Komiseri olarak ekranlarda izlediğimiz İlker İnanoğlu, hayatının kitabını yazması için Epsilon Yayınevi'nden teklif aldı.

ÇOCUKLUĞU FİLM SETLERİNDE GEÇTİ

Türk Sineması'nın iki efsane ismi Filiz Akın ve Türker İnanoğlu'nun oğlu olan vegözlerini film setlerinde açan İnanoğlu, teklifi değerlendirmeye aldı. Birkaç yayın eviyle görüşen ve kitap yazma fikrine sıcak bakan oyuncu kitabında; film setlerinden geçen çocukluğundan, gençliğine, özel hayatından, oyunculuğa birçok hikayeyi mizahi bir dille anlatacak.

YILMAZ GÜNEY'İN KUCAĞINDA ÖDÜL ALDI

Genç yaşta yurt dışında okumaya giden ve birçok ülkeyi görme fırsatı bulan İnanoğlu; İngiltere, Amerika, Hollywood ve Fransa gibi birçok yerde yaşadığı olayları, karşılaştığı insanları ve kültürleri, okuyanları gülümsetecek bir dille kaleme alacak. İlker İnanoğlu kendi döneminde Ayşecik büyüdükten sonra sinemada daha ilk Filmi "Yumurcak" la tüm şöhretlerin filmlerinin önüne geçen hasılat rekoruyla, büyük bir üne kavuşan ve ilk filmiyle Yılmaz Güney'in kucağında ödül alan ilk çocuk yıldız olmuştu.