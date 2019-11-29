Efsane Cuma (Black Friday) indirimleri: Tam liste

11.11 indirimlerinin başladığı gece bir kaç sitenin sorun yaşadığını ve ulaşılamaz hale geldiğini biliyoruz. Hal böyle olunca indirimleri 1 haftaya yaymak daha akılcı bir çözüm gibi duruyor. Bu yazımızda en çok indirime giren firmalar ve indirim kodu https://indirimkuponum.net/ gibi kupon dağıtan siteleri yayınlıyoruz.

Firma ve sitelerin bu indirim gününde Black Friday (Kara Cuma) adına kutsal bir günümüz sayılan cuma gününe Kara adı verilmesini istemediği için Efsane Cuma, Şahane Cuma, Kasım indirimleri gibi çeşitli isimlerle kampanyaya katıldı. Geçtiğimiz yıllarda rekor satış rakamları ve cirolara ulaşan siteler Ekonomik sıkıntılar yaşadığımız 2019 yılında can simidi gibi oldu.

Black Friday (Efsane Cuma) kapsamında bu sene indirime giren mağazalar arasında Gratis, Amazon, Trendyol, Morhipo, Mediamarkt, Hepsiburada, GittiGidiyor, Migros, Carrefour, Zara, Koçtaş, Teknosa,Boyner, Koton, Arçelik, Flo, Watsons, gibi pek çok mağazada büyük indirim fırsatları başladı.

Firmaların satışlarından oldukça memnun olduğu bu günlerde kullanıcılarda ekstra indirimler kazanarak alışverişlerini daha ucuz tamamlamanın keyfini yaşıyor. İhtiyaçlarını bu indirim gününde karşılayanlar aynı ürünlere %60'lara varan indirimlerle sahip olabiliyor. Siteler indirimlerini ekstra kuponlar dağıtarak desteklemeye devam ediyor. Bu yılın satış rekorlarını ve satılan ürünleri şuan kestirmek güç Yalnız geçtiğimiz yıllardaki rakamlar oldukça yüksek ve ilginç olmuştu.

İndirim fırsatlarının yanında alışverişleri için kupon toplayanların da hacmi oldukça büyük. Kuponla yapılan alışverişlerde büyük tasarruflar yapmanız mümkün. Bu kuponları firmalar üyelerine veya sitelerinden dağıtabildiği gibi bu kuponları dağıtan sitelerde mevcut. En ucuz ürünü arama motorlarında arayıp bunun üzerine kupon aramanızda fayda var.

Black Friday (Efsane Cuma) kapsamında en çok indirim yapan siteler

Boyner Şahane Cuma

Hepsiburada Efsane Cuma

Trendyol Efsane Cuma indirimleri

Amazon Beklenen Cuma

GittiGidiyor Süper Cuma

Morhipo Black Sale

Migros Müthiş Cuma

CarrefourSA Efsane Cuma

Koçtaş Şahane Cuma

Teknosa Tekno Cuma

Samsung O Cuma Bu Cuma

MediaMarkt Şahane Cuma

Playstation Store Black Friday indirimleri

Steam Black Friday

Watsons Efsane Cuma Haftası

Gratis Black Friday'den bize ne! Bu perşembe…

Vivense Big Friday

Flo Efsane İndirim Günleri

Mudo Muhteşem Günler

Zara Black Friday

Koton Efsane indirimler

Ayakkabı Dünyası

Saat&Saat Happy Friday

Nike Black Friday ve Cyber Monday

Arçelik Cuma Aşkına kampanyası

Enza Home

Kiğılı Efsaneİndirim Günleri

Atasay Mega Cuma

Bosch Efsane Cuma

Tepe Home

A101 Muhteşem Günler

Xbox

Kaynak: www.indirimkuponum.net