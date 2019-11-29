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Efsane Cuma (Black Friday) indirimleri: Tam liste

24 Kasım 2019 Cuma Efsane Cuma indirimleri başladı. Çoğu marka indirimlere 1 hafta erken girerek yoğunluğu azaltıp indirimi 5-7 güne dağıttı.

29.11.2019 10:34 | Son Güncelleme: 29.11.2019 10:47ilandırEfsane Cuma (Black Friday) indirimleri: Tam liste

11.11 indirimlerinin başladığı gece bir kaç sitenin sorun yaşadığını ve ulaşılamaz hale geldiğini biliyoruz. Hal böyle olunca indirimleri 1 haftaya yaymak daha akılcı bir çözüm gibi duruyor. Bu yazımızda en çok indirime giren firmalar ve indirim kodu https://indirimkuponum.net/ gibi kupon dağıtan siteleri yayınlıyoruz.

Firma ve sitelerin bu indirim gününde Black Friday (Kara Cuma) adına kutsal bir günümüz sayılan cuma gününe Kara adı verilmesini istemediği için Efsane Cuma, Şahane Cuma, Kasım indirimleri gibi çeşitli isimlerle kampanyaya katıldı. Geçtiğimiz yıllarda rekor satış rakamları ve cirolara ulaşan siteler Ekonomik sıkıntılar yaşadığımız 2019 yılında can simidi gibi oldu.

Black Friday (Efsane Cuma) kapsamında bu sene indirime giren mağazalar arasında Gratis, Amazon, Trendyol, Morhipo, Mediamarkt, Hepsiburada, GittiGidiyor, Migros, Carrefour, Zara, Koçtaş, Teknosa,Boyner, Koton, Arçelik, Flo, Watsons, gibi pek çok mağazada büyük indirim fırsatları başladı.

Firmaların satışlarından oldukça memnun olduğu bu günlerde kullanıcılarda ekstra indirimler kazanarak alışverişlerini daha ucuz tamamlamanın keyfini yaşıyor. İhtiyaçlarını bu indirim gününde karşılayanlar aynı ürünlere %60'lara varan indirimlerle sahip olabiliyor. Siteler indirimlerini ekstra kuponlar dağıtarak desteklemeye devam ediyor. Bu yılın satış rekorlarını ve satılan ürünleri şuan kestirmek güç Yalnız geçtiğimiz yıllardaki rakamlar oldukça yüksek ve ilginç olmuştu.

İndirim fırsatlarının yanında alışverişleri için kupon toplayanların da hacmi oldukça büyük. Kuponla yapılan alışverişlerde büyük tasarruflar yapmanız mümkün. Bu kuponları firmalar üyelerine veya sitelerinden dağıtabildiği gibi bu kuponları dağıtan sitelerde mevcut. En ucuz ürünü arama motorlarında arayıp bunun üzerine kupon aramanızda fayda var.

Black Friday (Efsane Cuma) kapsamında en çok indirim yapan siteler

  • Boyner Şahane Cuma
  • Hepsiburada Efsane Cuma
  • Trendyol Efsane Cuma indirimleri
  • Amazon Beklenen Cuma
  • GittiGidiyor Süper Cuma
  • Morhipo Black Sale
  • Migros Müthiş Cuma
  • CarrefourSA Efsane Cuma
  • Koçtaş Şahane Cuma
  • Teknosa Tekno Cuma
  • Samsung O Cuma Bu Cuma
  • MediaMarkt Şahane Cuma
  • Playstation Store Black Friday indirimleri
  • Steam Black Friday
  • Watsons Efsane Cuma Haftası
  • Gratis Black Friday'den bize ne! Bu perşembe…
  • Vivense Big Friday
  • Flo Efsane İndirim Günleri
  • Mudo Muhteşem Günler
  • Zara Black Friday
  • Koton Efsane indirimler
  • Ayakkabı Dünyası
  • Saat&Saat Happy Friday
  • Nike Black Friday ve Cyber Monday
  • Arçelik Cuma Aşkına kampanyası
  • Enza Home
  • Kiğılı Efsaneİndirim Günleri
  • Atasay Mega Cuma
  • Bosch Efsane Cuma
  • Tepe Home
  • A101 Muhteşem Günler
  • Xbox

Kaynak: www.indirimkuponum.net


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