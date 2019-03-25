Efsane Dizi Behzat Ç.'nin Sevilen Karakteri Harun, Yeni Sezonda Kadroda Olmayacak

Hayranlarının merakla beklediği ve başrolünü Erdal Beşikçioğlu'nun oynadığı 'Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi' dizisinin yeni bölümleri için çalışmalar başladı. Yeniden toplanmaya başlayan ekipte bazı isimler yer almayacak. İlk olarak 9 bölüm çekilecek olan dizide, Fatih Artman'ınoynadığı Harun karakteri ve Seda Bakan'ın canlandırdığı Eda karakteri yeniz sezonda kadroda yer alamayacak.

ÇEKİMLERE HAZİRAN AYINDA BAŞLANACAK

Yazar Emrah Serbes'in aynı adlı eserinden uyarlanan diziyi senarist Ercan Mehmet Erdem yeniden yazmaya başladı. Eski ekibi bir araya getirmek için harekete geçen Serdar Akar'ın yöneteceği dizinin çekimlerine Haziran ayında başlanması planlanıyor.

HARUN KADRODA OLMAYACAK

Gazeteciler.com'un haberine göre, 'Behzat Ç.'nin en dikkat çeken karakterlerinden Harun'a hayat veren Fatih Artman'ın yeni kadroda olmadığı öğrenildi. Kulislerde Harun'un tayini çıkmış gibi gösterileceği ve yerine yeni bir karakterin hikâyeye dahil edileceği konuşuluyor.

SEDA BAKAN'IN YERİNE NEJAT İŞLERLE GÖRÜŞÜLÜYOR

Anne olmaya hazırlanan Seda Bakan'ın da yer almayacağı yeni kadro için, eski bölümlerde 'Ercüment Çözer' rolünü canlandıran Nejat İşler'le de görüşülüyor.