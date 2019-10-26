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Efsane dizi Bizimkiler'in Gülsüm'ü Mine Teber ekranlara dönüyor

Türk televizyon tarihine damga vuran Bizimkiler dizisinin Gülsüm'ü ekranlara tekrar dönüyor. Başarılı oyuncu Mine Teber, "Kalk Gidelim"in oyuncu kadrosuna dahil oldu.

26.10.2019 14:56

Türk Televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi Bizimkiler, büyük bir kitleyi arkasından sürüklemiy başarmış, şimdilerde 14. sezonla rekoru elinde bulunduran Arka Sokaklar dizisiyle beraber en uzun süren yapım olarak Türk televizyonuna damga vurmuştu. Dizide apartmanın cefakar kapıcısı Cafer'in cefakar karısı rolünü canlandıran Mine Teber, yıllar sonra ekranlara dönüş yapıyor.

"BİZİMKİLER'İ ANIMSATIYOR"

Son olarak Geniş Aile dizisiyle karşımıza çıkan Teber, TRT 1'de yayınlanan dizide Aynur karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Mine Teber, "Kalk Gidelim dizisinden gelen teklifi bana Bizimkiler'i anımsattığı için kabul ettim, çok mutluyum" diye konuştu.

Efsane dizi Bizimkiler'in Gülsüm'ü Mine Teber ekranlara dönüyor

Arka Sokaklar Dizisi, Mine Teber, TV, Magazin


YORUMLAR (4)
KARTAL:caferrrrrrrr. . . . . . . . . . . . ne günlerdi beeee
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OHOO:Aradan 30 yıl geçmiş, sabri beyin kayınvalidesi yaşına gelmiştir
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VATANDAŞ:Çocukken hatırliyorum bu filmi benim atim Cemil koş Sevim ??
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CAFER:KAÇ KATİL GELİYOR
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