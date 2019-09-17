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Efsane film Çağrı'nın Bilal-i Habeşi'si hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü yönetmen Mustafa Akkad'ın yönettiği efsane film Çağrı'nın Bilal-i Habeşi'si Ali Ahmed Salem 81 yaşında hayata gözlerini yumdu.

17.09.2019 11:50

Mustafa Akkad'ın sinema sanatına yaptığı katkılarla bir şaheser haline gelen ve İslamiyet'in doğuşunu konu alan 1977 yapımı Çağrı filmindeKabe'de ilk ezanı okuyan Bilal-i Habeşi'yi canlandıran oyuncu Ali Ahmed Salem 81 yaşında hayata gözlerini yumdu.

UZUN YILLARDIR HASTALIKLA MÜCADELE EDİYORDU

Çağrı (The Message) filminin en etkileyici sahnelerinden biri Mekke'nin fethinde yaşananlar olmuştu.Bilal-i Habeşi'nin Müslümanları namaz kılmaya çağırdığı anlar filmin tüyleri diken diken eden sahneleri arasında yerini aldı. Hafızalara kazınan bu etkili sahnede Bilal-i Habeşi'ye Libyalı oyuncu Ali Ahmet Salem hayat vermişti. Tarihe geçen 81 yaşındaki oyuncu uzun yıllardır hastalıkla mücadele ediyordu. Salem dün vefat etti.

KARİYERİNE RADYOCU OLARAK BAŞLAMIŞTI

Bingazi'de doğan Salem, kariyerine radyoda yayıncı olarak başladı. Daha sonra Libya televizyonunda haber spikerliği yaptı. "Dilimiz ve Edebiyatımız" adlı bir program ile bir gezi belgeseli hazırlayıp sundu. Oyuncu olarak ise "Şairler Mahkemesi" adlı bir komedi dizisinde yer aldı.

ARAP DÜNYASININ EN ETKİLİ İSMİ HALİNE GELDİ

Ancak ona şöhreti, Çağrı filminde canlandırdığı Bilâl-i Habeşî rolü getirdi. Filmdeki rolünün ardından yönetmen Mustafa Akkad ile bağları kopmadı. Çöl Aslanı filminde Akkad'ın yönetmen yardımcısı oldu. Bundan sonra ise oyunculuğa devam etmedi. Salem Çağrı filminin son sahnesine atıfta bulunarak, "Mekke'nin fethinden bu yana hala işsizim" şeklinde açıklama yapmıştı. 2017 yılında Kahire'deki Arap Bilgi Bakanları Konseyi tarafından Arap dünyasının etkili 48 ismi arasında gösterilmiş ve ödül almıştı.

MUHAMMED ALİ ROLE TALİP OLMUŞTU

Tarihe geçen Çağrı filmin senaryosu, yönetmenliği ve oyunculukları büyük beğeni toplamıştı. Film hazırlığı sırasında Akkad, efsanevi boksör Muhammed Ali'nin Bilâl-i Habeşî rolünde oynamak istediğini açıklamıştı. Akkad, bu talebi filmin mesajının önüne geçeceğini düşüncesiyle reddetmişti.

Efsane film Çağrı'nın Bilal-i Habeşi'si hayatını kaybetti

Mustafa Akkad, Yönetmen, Salem, Magazin

YORUMLAR(8)
POYRAZ49:Allah rahmet etsin mekanı cennet olsun
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NECATİ YETİM:ALLAH RAHMET EYLESİN MELKNI CENNET OLSUN ÇOK HAYIRLI BİR İŞE HİMET ETTİ ŞAHİDİZ YARABB
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ROK:1945 ylında doğduğsa nasıl 81 yaşında ölmüş adam acıklarmısınz gardaş
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SALİH ESEN:Haber içerisinde 1945 yılında doğduğu nerede yazıyor ROK kardeş
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ASABİ:ALLAH RAHMET EYLESİN HAK DİN İSLAMI SIRTINDA ESKİ BİR HIRKA OTURDUĞU MAKAM İSE BİR HASIR OLAN ALLAHIN RESULUNÜ ÖRNEK ALAN MİLLET MALINI İSRAF ETMEYEN ON ONBEŞ TANECİK DEV MAKAM UÇAĞI ÜÇ YÜZ BEŞ YÜZ MAKAM ARACIYLA MÜTEVAZİ ŞEKİLDE PEYGAMBERİMİZDEN(SAV) FEYZ ALIP YOLUNDAN İLERLEYEN İDARECİLERİMİZ YÖNETİCİLERİMİZLE GURUR DUYUYORUZ BİZ BEŞ ON KURUŞ UCUZA YİYECEK ARARKEN HAMDOLSUN ONLAR İTİBARDAN TASARRUF ETMEYİP ÜLKEMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE BİZİ TEMSİL EDİYORLAR O YÜZDEN DÜNYA BİZİ ACAYİP KISKANIYOR
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VATANDAŞ:Allah rahmet eylesin
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TIRCI CEMİL:allah razı olur ondan inşallah çok hayırlı bir filme imza atmış.
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İYİ NİYET:ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN İNŞALLAH
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