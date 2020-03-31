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Efsane filmi konusu nedir? Efsane oyuncuları ve Efsane özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Efsane filmi gişede büyük ilgi gördü. Gişeden sonra televizyonda da ekrana gelen Efsane filmi hakkında Efsane konusu, Efsane özeti ve Efsane oyuncuları gibi konuları merak edildi. İşte Efsane filminin detayları…

31.03.2020 11:31 | Son Güncelleme: 31.03.2020 11:28
Efsane filmi konusu nedir? Efsane oyuncuları ve Efsane özeti!

Efsane filmi, beyaz perdede büyük beğeni topladı. Televizyonda da izleyici ile buluşan Efsane filmini izleyecek olanların merak ettiği Efsane konusu nedir, Efsane oyuncuları kimler ve Efsane özeti gibi konuları inceliyoruz.

EFSANE FİLMİNİN ÖZETİ

Konu : 1950-1960 yılları arasında Londra 'da geçen filmde Ronald ve Reginald Kray adlı ikiz kardeşler şehri hakimiyeti altına alan ünlü bir çetenin liderleridir. Her geçen gün güçlerine güç katan ikiz gansterler, daha fazla bölge ve paraya sahip olmaktadırlar. Ancak bu yükseliş Reggie'nin karısı Frances'in ortaya çıkmasıyla tehlikeye girecektir. Frances kocasını işi bırakması için ikna etmeye çalışınca ortaklıkları ve The Firm imparatorluğu yıkılmanın eşiğine gelir...

EFSANE FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Orijinal adı : Legend

Yönetmen : Brian Helgeland

Yapım yılı : 2015

Türü : Biyografi, gerilim, suç

Oyuncular : Tom Hardy, Emily Browning, Christopher Eccleston, David Thewlis, Taron Egerton

Etiketler: Londra, Gündem, Güncel

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