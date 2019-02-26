Cristiano Ronaldo, Saç Ekim Merkezi Açıyor

Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, İspanya'nın Madrid kentinde saç ekim merkezi açıyor.

Uzun süre Madrid'de yaşayan ve iyi bildiği bir şehirde iş yapmak isteyen Cristiano Ronaldo, kız arkadaşı Georgina Rodriguez'in başında olacağı saç ekim merkezini Mart ayında açacak. Ronaldo'nun kurucuları arasında olduğu Insparya Group'un 150 profesyonel çalışanı ve 18 özel odasıyla hizmet vereceği belirtildi.

FİYATLAR 4 BİN EURODAN BAŞLAYACAK

Ronaldo'nun saç ekim merkezinde fiyatların 4 bin eurodan başladığı ifade edildi.

Konuyla ilgili basın sözcüsü Carla Palanca, "Ronaldo 18 Mart'ta yapılacak açılışa katılacak. Avrupa'dan ve Arap dünyasından Türkiye'ye saç ektirmek için giden birçok insan var. Bu müşterilerin Türkiye yerine Madrid'e gelmesini istiyoruz. Bu müşteriler için çok özel paketler hazırladık." diye konuştu. (Haber 7)