26 Şubat 2019, 17:00
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Cristiano Ronaldo, Saç Ekim Merkezi Açıyor

Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, Madrid'de saç ekim merkezi açmayı planlıyor. Ronaldo'nun merkezinde fiyatların 4 bin eurodan başladığı belirtildi.

Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, İspanya'nın Madrid kentinde saç ekim merkezi açıyor.

Uzun süre Madrid'de yaşayan ve iyi bildiği bir şehirde iş yapmak isteyen Cristiano Ronaldo, kız arkadaşı Georgina Rodriguez'in başında olacağı saç ekim merkezini Mart ayında açacak. Ronaldo'nun kurucuları arasında olduğu Insparya Group'un 150 profesyonel çalışanı ve 18 özel odasıyla hizmet vereceği belirtildi.

FİYATLAR 4 BİN EURODAN BAŞLAYACAK

Ronaldo'nun saç ekim merkezinde fiyatların 4 bin eurodan başladığı ifade edildi.

Konuyla ilgili basın sözcüsü Carla Palanca, "Ronaldo 18 Mart'ta yapılacak açılışa katılacak. Avrupa'dan ve Arap dünyasından Türkiye'ye saç ektirmek için giden birçok insan var. Bu müşterilerin Türkiye yerine Madrid'e gelmesini istiyoruz. Bu müşteriler için çok özel paketler hazırladık." diye konuştu. (Haber 7)

Madrid, Cristiano Ronaldo, Yenikadinda Gösterme, Spor, Ekonomi


YORUMLAR (6)
1DUBLERAKI: İÇKİLİ DİSKOTEK ACAYDI KESKEM
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MESSİ: bende ağdacı açmayı düşünüyorum kardeşim uygun mekan var mı ?
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ALFONSO: Turkiyede 1 bin euro ortalama adamlwr sana neden 5 bin euro versin aslanim
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SIKILDINIZ Dİ Mİ ? : Ronaldonun merkezi neresi kardeşim yolda yürürken mi yazıyorsunuz haberi ??
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MEMLEKETİM: Soyun milleti. Insanoglu keriz oldugu sürece sizler akilli gecinenlersiniz.
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