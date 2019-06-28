Efsane futbolcu David Beckham, tribünde kızını dudağından öpmesi tepki topladı

İngiltere'nin eski futbolcusu David Beckham, kızını dudağından öptüğü için sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu. Dünyaca ünlü isim bu tepkinin ardından Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duruma açıklık getirdi.

"KIZIM OYUNCULARLA TANIŞTIĞI İÇİN MUTLU"

Instagram hesabından aynı kareyi paylaşan Beckham şunları söyledi: Kadın milli takımımızla gurur duyuyorum. Kızım Harper, milli takım oyuncuları ile tanıştığı için çok heyecanlı ve mutlu.

"TÜM ÇOCUKLARIMI ÖPEREK SEVİYORUM"

Kızını öptüğü için, özellikle takipçilerinden sert tepki alan Beckham gelen tepkiler üzerine, "Tüm çocuklarımı dudaklarından öperek onlara olan sevgimi gösteriyorum" diyerek kendini savunmuştu.