28.06.2019 17:50
Haberler » Spor » Haber

Efsane futbolcu David Beckham, tribünde kızını dudağından öpmesi tepki topladı

Babalar gününde ailesi ile yemek yediği sırada 7 yaşındaki kızı Harper'i öptüğü için sert tepkiler alan David Beckham, kızı ile beraber Kadınlar Dünya Kupası'nda İngiltere'nin Norveç'i 3-0 yendiği maçı öncesi tribünde kızını tekrar öptü.

İngiltere'nin eski futbolcusu David Beckham, kızını dudağından öptüğü için sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu. Dünyaca ünlü isim bu tepkinin ardından Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duruma açıklık getirdi.

"KIZIM OYUNCULARLA TANIŞTIĞI İÇİN MUTLU"

Instagram hesabından aynı kareyi paylaşan Beckham şunları söyledi: Kadın milli takımımızla gurur duyuyorum. Kızım Harper, milli takım oyuncuları ile tanıştığı için çok heyecanlı ve mutlu.

"TÜM ÇOCUKLARIMI ÖPEREK SEVİYORUM"

Kızını öptüğü için, özellikle takipçilerinden sert tepki alan Beckham gelen tepkiler üzerine, "Tüm çocuklarımı dudaklarından öperek onlara olan sevgimi gösteriyorum" diyerek kendini savunmuştu.

Efsane futbolcu David Beckham, tribünde kızını dudağından öpmesi tepki topladı
Instagram , İngiltere , David Beckham , Magazin , Spor

YORUMLAR(2)
SEVAL6161:BABASI DEGILMI ÖPER ALLAH ALLAH - DUDAGINDAN ÖPMESI BELKI YANLIS GELEBILIR ONUN DISINDA NE SORUN VAR ANLAMADIM
Yayından Kaldır
0 1
Cevap yaz
Son Dakika Haberleri
18:09 Yaz Spor okulları açılıyor
18:06 1. Lig kulüp başkanlarından Nihat Özdemir'e ziyaret
18:06 Trezeguet'in Hikayesi
18:05 Dennis Appiah FC Nantes Kadrosu ile Trenler
18:05 Hat-Trick Heroes: Bruce Dyer vs Leicester
18:05 Tüm Joshua Kimmich'in 2018-2019 Asistleri
17:52 Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası