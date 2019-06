Efsane futbolcu Şeref Has, son yolculuğuna uğurlandı (GENİŞ HABER)

Ogün Altıparmak: "Hepimizin başı sağ olsun"

Ali Şen: "Öyle güzel zamanlar geçirdik ki…"

Ali Koç: "Camiamızın tarihine altın harflerle yazılan örnek değerlerden biriydi"

Vefa Küçük: "Camiamız son dönemde çok değerli isimlerini yitirdi"

Kaan ÜLKER/ İSTANBUL,

A Milli Takım ve Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Şeref Has son yolculuğuna uğurlandı.

Sarı-lacivertli kulübün efsane futbolcusu Şeref Has için Dereağzı Tesisleri'nde tören düzenlendi. Törene Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, eski başkan Ali Şen, eski futbolcu ve sarı lacivertli takımın ilk gol kralı Ogün Altıparmak ile sarı-lacivertli yönetici ve taraftarlar katıldı.

OGÜN ALTIPARMAK: "HEPİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN"

Fenerbahçeli eski milli futbolcu Ogün Altıparmak ise, " Can Bartu'yu kaybettik, ardından Şeref Has'ı kaybettik. Onlarla milli takım forması da Fenerbahçe forması da giydim. Şeref Has'ın isim babası kimse O'na helal olsun. Hakikaten çok şerefli bir insan dünyaya getirmiş. O'na Şeref ismi boşuna verilmemiş. Fenerbahçe olmasa Türkiye Cumhuriyeti olmazdı. Fenerbahçe'nin sporcuları olmasaydı General Harrington Kupası'nı Türkiye kazanmazdı ve İstiklal Savaşı'nı başlatmazdı. Allah bizi acı günlerde bırakmasın. Hepimizin başı sağ olsun" diye konuştu.

ALİ ŞEN: "ÖYLE GÜZEL ZAMANLAR GEÇİRDİK Kİ…"

Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Ali Şen, "Sanki alışkanlık haline geldi, cenazelerde buluşmaya daha fazla başladık. Şeref ilk defa Fenerbahçe başkanı olduğum 1981-83 yönetim kurullarında ne yazık ki bu sabah ölüm haberini aldığımız Eyüp Karadayı'yla birlikte görev almıştı. O tarihlerde hep üzerinde durduğumuz konu şuydu; yöneticiler futbolu iyi bilirse başımız ağrımayacaktı çünkü Fenerbahçe 4 yıldır şampiyon olamıyordu. O yıl futbol şubesine Ali Dinçkök'ü görevlendirmiştik, vefat etti. Arkadan Şeref ve Eyüp Karadayı… Öyle güzel zamanlar geçirdik ki… Onlar Fenerbahçe formasını giydiklerinde 3 kişiydi. Avni Kalkavan, vefat etti. Can Bartu, vefat etti. 3 silahşörün içinde olan Şeref de Allah'ın rahmetine kavuştu. Sayın Başkanın geldiğinden beri tatlı günü bir türlü olmadı. İnşallah bundan sonra aramızda eksiklikler de olmayacak, bu üzüntülü günleri daha az yaşayacağız. Sayın Başkan, önümüzdeki neşeli, güzel günler sizin liderliğinizde hepimizde olacaktır" şeklinde konuştu.

ALİ KOÇ: "CAMİAMIZIN TARİHİNE ALTIN HARFLERLE YAZILAN ÖRNEK DEĞERLERDEN BİRİYDİ"

Daha sonra kürsüye gelen Ali Koç, "Bir acılı gün için daha beraberiz burada. Sayın Başkanımız Ali Şen'in dediği gibi de kısacık bir yıl içinde, hatta son birkaç ay içinde camiamız için sembol olan çok önemli isimleri, tarihimize altın harflerle kazınmış insanları bir bir uğurluyoruz. İnşallah uzun bir süre için son olur. Allah geride kalanlara uzun ömür versin, sağlık versin. Sayın Vefa Küçük, Sayın Ali Şen eski başkanımız, Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşlarım, Değerli Has Ailesi, basın mensupları ve tüm Fenerbahçelileri burada sevgi ve saygı ile selamlıyorum. İnşallah daha mutlu, olumlu konularda bir araya gelip sizlere hitap etme imkanım olur. Bugün, hayatı boyunca ortaya koyduğu başarıları ve daha da önemlisi duruşuyla hem Fenerbahçemize hem de Türk futboluna mal olmuş çok değerli bir ismi, efsanelerimizden biri olan çok yakın zamanda ürettiğimiz efsane formadaki 23 futbolcudan biri olan Sayın Şeref Has'a veda etmek için toplanmış bulunuyoruz. Şeref Has'ın büyük emekler verdiği, önemli başarılar yaşadığı, tarihinde gururla yer edindiği camiasının bireyleri olarak, onu hep birlikte son yolculuğuna uğurluyoruz. Çoğu zaman hep Fenerbahçe değerleri deriz. Mütemadiyen bu konuya değiniriz. Fenerbahçe'yi yaşamış, Fenerbahçe'yi gururla ve başarıyla her alanda, her anda temsil etmiş, bizlere Fenerbahçeli olmanın ne kadar kıymetli ve değerli olduğunun kanıtı olmuş Şeref Has ve Şeref Has gibi isimler, bizim camiamızın en önemli en kıymetli değerleridir" dedi.

"BU CAMİAYA YÖNETİCİ OLMAK ÇOK BÜYÜK BİR ONUR"

Ali Koç, kulübün önemli bir değerini kaybettiğini dile getirirken, "Şeref ağabeyimiz 83 yaşında aramızdan ayrılıyor. O da bu camianın tarihine altın harflerle yazılan örnek değerlerden biri, çok özel bir isimdi. Şöyle çabucak bakarsak, Şeref Has Fenerbahçemizde neler yaptı? 1955-1969 yılları arasında, aralıksız 14 yıl takımımızda oynayarak formamızı en fazla taşıyan 5 futbolcudan biri olmuştur. Fenerbahçe adına 605 maçta 168 gole imza atmış, Fenerbahçemizde 5 lig şampiyonluğu, 2 İstanbul Ligi ve Balkan Kupası olmak üzere sayısız kupalar kazanan takımımızın unutulmaz isimlerinden biri oldu. Ülkemize de hizmet etti. 39 kez milli takım formasını giyen, milli takım kaptanlığı da yapan Şeref Has, enteresandır ki 1961 yılında bir Türk olarak ilk defa Barcelona formasını giyen futbolcu oldu. Ancak Şeref Has sadece futbolcu olarak değil yönetici olarak da Kulübümüze hizmet etti. Fenerbahçe'de hem futbolcu hem de yönetici olarak onur dolu iki görevi birden üstlenerek aynı anda yapan ender kişilerden biri oldu. Daha da önemlisi hem futbolcu iken hem yönetici iken şampiyonluk tadan ender kişilerden biri oldu. Evet, bu camiaya yönetici olmak çok büyük bir onur, çok büyük bir gururdur, ancak bu formayı taşımak herkese nasip olamayacak, apayrı bir şereftir, onurdur. İşte Şeref Has hem sahada hem de yönetici olarak idari alanda bu iki kıymetli görevi de başarıyla üstlenmiş özel insanlardandır. Sayın Ali Şen'in dediği gibi de zor günlerde, zor şartlarda yöneticilik yaptı. İşini saygıyla, disiplinle yapan Şeref Has gibi isimler, toplum ve camialar nezdinde kıymet görür, böyle isimler örnek kişilikleri, duruşları ve başarılarıyla tarihimize kazınarak ölümsüzleşirler. Fenerbahçemizde adını unutulmazlar arasına yazdırmış olan Şeref Has'a Allah'tan rahmet, Değerli ailesine, futbol dünyasına ve camiamıza başsağlığı diliyorum. Bu son gününde bizlerle olduğunuz için teşekkür ediyorum. Allah'ta sizlere, yakınlarına bu sıkıntılı ve acılı günlerde kuvvet ve sabır versin. Mekanı cennet olsun. Hepimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

VEFA KÜÇÜK: "CAMİAMIZ SON DÖNEMDE ÇOK DEĞERLİ İSİMLERİNİ YİTİRDİ"

Son olarak kürsüye çıkan Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, "Sayın Kulüp Başkanım, Sayın önceki Kulüp Başkanım, yönetici arkadaşlarım, Şeref Has Ailesi ve Mehmet Ali Has Ailesi mensupları aynı zamanda Eyüp Karadayı Ailesi de burada. Fenerbahçe'de spor yapmış, aynı takımda futbol oynamış, Değerli eski futbolcularımız, Sevgili Fenerbahçeliler; yaşım itibariyle Şeref Has'ı seyretme onuruna ermiştim. Türk sporunda ve futbolunda başta Fenerbahçe'de kardeş olarak; Zeki Rıza Sporel- Hasan Kamil Sporel kardeşler vardı. Daha sonraki dönemde önce ağabey Mehmet Ali Has ve arkasından şimdi rahmetli Şeref Has, kardeş olarak bu büyük kulübün formasını sporcu olarak terlettiler. Camiamız son günlerde çok değerli mensuplarını yitirmeye başladı. Önce sahada futbol oynayan ve ismi altın harflerle kulüp mazimize kazanmış bu değerli insanları kaybetmenin üzüntüsünü yaşarken bugün de Fenerbahçe'de yöneticilik yapmış, Fenerbahçe tarihine başka bir altın sayfayla geçmiş Eyüp Karadayı'yı kaybettik. Şeref Has ve Eyüp Karadayı'ya rahmet ediliyorum. Mehmet Ali Has ve Has Ailesi'nin bütün mensuplarına sabırlar diliyorum. Eyüp Karadayı'nın Ailesi'ne de sabırlar diliyorum. Hepsinin mekanı cennet olsun" diyerek sözlerini noktaladı.

Konuşmaların ardından dualar okundu ve merhumun tabutu omuzlar eşliğinde cenaze aracına konuldu. Kulüpte yöneticilik görevi de yapan eski milli futbolcu Şeref Has'ın cenazesi Bebek Cami'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Yeniköy Aile Kabristanlığı'nda toprağa verilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Açıklamalar

-Ali Koç'un tabutu taşıması

-Cenazeden detaylar