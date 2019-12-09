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Efsane gazeteci Doğan Şener hayatını kaybetti

Efsane gazeteci Doğan Şener 82 yaşında hayatını kaybetti. Hey Dergisi'nin kurucularından Doğan Şener'in, Türk Pop müziğinin gelişmesinde ve Türk Pop müziği sanatçılarında büyük emeği vardı.

09.12.2019 15:22 | Son Güncelleme: 09.12.2019 15:23Efsane gazeteci Doğan Şener hayatını kaybetti

Hey Dergisi'nin kurucularından 82 yaşındaki usta gazeteci Doğan Şener'in vefat ettiği öğrenildi. Şener'in vefat haberini ses sanatçısı ve yazar Onur Akay kendi internet sitesinde yazdığı bir yazı ile duyurdu.

"ADI, TÜRK POP MÜZİĞİ TARİHİNE ALTIN HARFLERLE YAZILMIŞTIR"

Akay, "müzik aşığı, efsane gazeteci Doğan Şener'i bugün sabaha karşı kaybettik. Adı, Türk pop müziği tarihine altın harflerle yazılmıştır ve pop müzik sanatçılarında büyük emeği vardır. Mekânı cennet olsun inşallah" ifadelerini kullandı.

DOĞAN ŞENER KİMDİR?

Doğan Şener, 8 Ocak 1937 tarihinde Zonguldak'ta dünyaya geldi. Haydarpaşa Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı'nda okudu. Çok genç yaşta Gazetesi'nin müdürü oldu. Milliyet'in Pazar ekinde Müzik Kulübü'nü hazırlamaya başladı ve daha sonra Hey Dergisi'ni kurdu. Bir döneme damga vuran Hey Dergisi'nin efsane genel yayın yönetmeni olarak anıldı.


Onur Akay, Milliyet, Magazin, Güncel

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