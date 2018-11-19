Efsane Geri Dönüyor" Kampanyası

19 Kasım 2018 Pazartesi 11:10



19 Kasım 2018 Pazartesi 11:10

TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Kocaelispor için "Efsane Geri Dönüyor" sloganıyla başlatılan kampanyada, 99 günde 161 bin 774 lira yardım toplandı.Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamada, Vali Hüseyin Aksoy öncülüğünde Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, siyasiler, oda başkanları, Kocaelispor Kulüp Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve basın mensuplarının katılımıyla Kocaelispor için 13 Ağustos'ta "Efsane Geri Dönüyor" isimli yardım kampanyası başlatıldığı hatırlatıldı.Ziraat Bankası E-5 İzmit Şubesi'nde TR 16 0001 0024 2440 1764 0250 39 IBAN numarasıyla açılan hesabın kamuoyuyla paylaşıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:"19 Kasım 2018 tarihi itibarıyla 161 bin 774 lira yardım toplanmıştır. Yardım kampanyasının başladığı 13 Ağustos 2018 tarihinden bugüne kadar kampanyaya destekte bulunan değerli Kocaelilerin her bireyine vermiş oldukları desteklerinden dolayı teşekkür ediyor, 1 ay daha uzatılan yardım kampanyasına her kesimin destek ve katkılarını bekliyoruz."