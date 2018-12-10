Efsane Geri Dönüyor" Kampanyası

TFF
3. Lig 3. Grup takımlarından Kocaelispor
için "Efsane Geri Dönüyor" sloganıyla başlatılan kampanyada, 120 günde 181 bin 696 lira yardım toplandı.
Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamada, Vali Hüseyin Aksoy
öncülüğünde Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu
, siyasiler, oda başkanları, Kocaelispor Kulüp Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve basın mensuplarının katılımıyla Kocaelispor için 13 Ağustos'ta "Efsane Geri Dönüyor" isimli yardım kampanyası başlatıldığı hatırlatıldı.
Komite kurulup Ziraat Bankası
E-5 İzmit
Şubesi'nde TR 16 0001 0024 2440 1764 0250 39 IBAN numarasıyla açılan hesabın kamuoyuyla paylaşıldığı ve her kesimden destek talep edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Kocaelispor için 'Efsane Geri Dönüyor' adı altında başlatılan yardım kampanyasına, 10 Aralık
2018 tarihi itibarıyla 181 bin 696 lira yardım toplanmıştır.Yardım kampanyasının başladığı 13 Ağustos'tan bugüne kadar kampanyaya destekte bulunan değerli Kocaelilerin her bireyine, vermiş oldukları desteklerinden dolayı teşekkür ediyor, 13 Aralık 2018 tarihinde sona erecek olan yardım kampanyamıza her kesimin destek ve katkılarını bekliyoruz."
Türkiye Futbol Federasyonu,Kocaelispor
10 Aralık 2018 Pazartesi 11:37