Efsane Geri Dönüyor" Kampanyası

Kaynak: AA

TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Kocaelispor için "Efsane Geri Dönüyor" sloganıyla başlatılan kampanyada 190 bin 900 lira yardım toplandı.Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada, Vali Hüseyin Aksoy öncülüğünde Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, siyasiler, oda başkanları, Kocaelispor Kulüp Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve basın mensuplarının katılımıyla Kocaelispor için 13 Ağustos'ta "Efsane Geri Dönüyor" isimli yardım kampanyası başlatıldığı hatırlatıldı.4 ay süren ve 13 Aralık'ta sonlandırılan kampanya kapsamında 190 bin 900 lira yardım toplandığı ifade edilen açıklamada, "Kocaelimizin gururu olan Kocaelispor'a destek amacıyla başlatılan 'Efsane Geri Dönüyor' yardım kampanyasına az ve çok demeden katkıda bulunan kişi ve kurumlara teşekkür ediyor, Kocaelispor'umuza başarılar diliyoruz." denildi.