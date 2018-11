Efsane İndirim" İçin 183 Bin Tırlık Stok

22 Kasım 2018 Perşembe 11:26



22 Kasım 2018 Perşembe 11:26

- Akıllı Operasyon Merkezi'nden detaylarHepsiburada Operasyon Grup Başkanı Taner Timirci'nin konuşması "Efsane İndirim" için 183 bin tırlık stokHepsiburada Operasyon Grup Başkanı Taner Timirci: "Platformumuzda 550 milyon adet ürün şu anda stoklarımızda hazır durumda ve müşterilerle buluşmayı bekliyor. Bunu görsel olarak ele alırsak 3 bin 55 adet futbol sahasını doldurabilecek büyüklükte stok şu anda Hepsiburada'da müşterilerini bekliyor. Bu ürünleri sevk edebilmek için ihtiyaç duyulacak tır sayısı 183 bin 350" "Bu sene de ev satışımız olacak. Ayrıca bu sene arsa ve uçak satışımız söz konusu olacak" "Geçen sene Efsane Cuma günü 12 milyon ziyaretçiye ev sahipliği yapmıştık ve 252 milyon TL'lik ciro ile perakende tarihinde rekor kırmıştık. Bu yıl da ekonomimizin canlanması ve Türkiye'nin kazanması için bir günde 45 günlük ticaret hacmine ulaşmayı hedefliyoruz"KOCAELİ (AA) – MUSAB TURAN - Hepsiburada Operasyon Grup Başkanı Taner Timirci, her yıl online alışveriş rekorlarının kırıldığı Efsane İndirim'in bu yıl da coşkulu geçeceğini belirterek, "Platformumuzda 550 milyon adet ürün şu anda stoklarımızda hazır durumda ve müşterilerle buluşmayı bekliyor. Bunu görsel olarak ele alırsak 3 bin 55 adet futbol sahasını doldurabilecek büyüklükte stok şu anda Hepsiburada'da müşterilerini bekliyor. Bu ürünleri sevk edebilmek için ihtiyaç duyulacak tır sayısı 183 bin 350." açıklamasında bulundu.Timirci AA muhabirine, şirketinin 100 milyon lira yatırımla Gebze'de inşa ettiği Akıllı Operasyon Merkezi'nde yapılan Efsane İndirim hazırlıklarını anlattı.Geçen yıl Efsane İndirim'de perakende satış rekoru kırdıklarını anımsatan Timirci, bu yıl için de dolu dolu stok ve insan kaynağı hazırlığı yaptıklarını söyledi.Dünyada "Black Friday" olarak bilinen indirim kampanyası dönemine Hepsiburada olarak "Efsane Cuma" adını verdiklerini anlatan Timirci, "Efsane Cuma döneminde yaptığımız kampanya ile Türkiye'de ticaretin canlanmasına destek oluyoruz ve yılın en uygun fiyatlarının müşterilerle buluşmasını sağlıyoruz." diye konuştu.Hemen hemen her kategoride yüzde 80'e varan indirimler yapacaklarını anlatan Timirci, botlarda 39,90 liradan başlayan, montlarda 49,90 liradan başlayan fiyatların müşterilerin ev ekonomilerini rahatlatacağını söyledi."Bu sene hedefimiz 20 milyon ziyaretçi"Efsane İndirim alışverişi için talebin geçen yıla göre katlanarak artmasını beklediklerini söyleyen Timirci, şunları kaydetti:"Geçen sene Efsane Cuma günü 12 milyon ziyaretçiye ev sahipliği yapmıştık ve 252 milyon TL'lik ciro ile perakende tarihinde rekor kırmıştık. Bu yıl da ekonomimizin canlanması ve Türkiye'nin kazanması için bir günde 45 günlük ticaret hacmine ulaşmayı hedefliyoruz. Bu sene hedefimiz 20 milyon ziyaretçinin sitemizde olması.Hem Hepsiburada olarak içinde bulunduğumuz 100 bin metrekarelik Akıllı Operasyon Merkezi'nde, hem de platformumuzda 15 bin işletme ve marka ile bu kampanyaya çok ciddi bir hazırlıkta bulunduk. Platformumuzda 550 milyon adet ürün şu anda stoklarımızda hazır durumda ve müşterilerle buluşmayı bekliyor. Bunu görsel olarak ele alırsak 3 bin 55 adet futbol sahasını doldurabilecek büyüklükte stok şu anda Hepsiburada'da müşterilerini bekliyor diyebiliriz. Bu ürünleri sevk edebilmek için ihtiyaç duyulacak tır sayısı 183 bin 350. Biz bu seneki hazırlıklarımızda Türkiye genelindeki 6 bin 660 kargo şubesi, 17 binden fazla araç ve 65 bin kargo çalışanının desteği ile bu kampanyayı gerçekleştiriyor olacağız. Dolayısıyla ülkemizin ekonomisine her anlamda fayda sağlayacağımız bir aktivite olacak. ""Ev, arsa ve uçak satışı olacak"Timirci, 2017 yılındaki Efsane İndirim'de ilk defa ev satışı gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, bu yıl da ilklerin peşinde olduklarını söyledi.Timirci, "Bu sene de ev satışımız olacak bir konut firması iş birliğiyle. Ayrıca bu sene arsa satışında bulunacağız. Hatta arsaları aldığınız zaman üzerine prefabrik inşa etmek için yine bizden prefabrik satın almanız mümkün olacak. Uçak satışımız söz konusu olacak. Bunun dışında ev halkının dışında ev halkının temel ihtiyaçlarından, kedi-köpek mamalarına, televizyondan telefona, ev tekstiline kadar her türlü ürünü bizim sitemizden tedarik etmek mümkün olacak. Ayrıca çeşitli alanlarda kullanılmak üzere yiyecek içecek indirimlerini, sinema bileti gibi, restaurantlarda kullanılabilecek özel indirimler gibi özel ürünlerimiz de olacak." bilgilerini verdi."Bin öğrenciye yarı zamanlı iş"Timirci, Hepsiburada çalışanlarının ve 15 bin üye satıcı firmanın toplamda 50 bin kişilik dev bir kadroyla Efsane İndirim'i sorunsuz atlatmak için çalıştığını söyledi. Kampanya döneminde siparişleri yetiştirebilmek için çevre üniversitelerde okuyan bin öğrenciyi yarı zamanlı olarak işe aldıklarını söyleyen Timirci, "Müşterilerimizden çok yoğun talep geleceğini, 20 milyonun üzerinde ziyaretçiye ev sahipliği yapacağımızı hedefliyoruz. Dolayısıyla önceki yıl yaptığımız yarı zamanlı istihdamı sayısını bine çıkardık. Böylelikle hem öğrencilerimizin e-ticaretin mutfağında görev almalarını teşvik ediyoruz hem de ülke ekonomisine ve istihdama katkıda bulunuyoruz." dedi.Hepsiburada olarak Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı'nı ve yerli üretimi destekleriklerini aktaran Timirci, "Bu kampanya vesilesiyle yüzde 80'e varacak indirimle modada, tekstilde, beyaz eşyada, kitapta, ev tekstilinde, anne bebek, çocuk ürünlerinde, temel tüketim ürünlerinde, süpermarket ürünlerinde ciddi kampanyalarla Türk tüketicisinin ciddi fayda sağlamasını, ev ekonomilerine de katkıda bulunmayı arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.Personelin motivasyonu güçlüHazırlıklar kapsamında 100 tırlık geri dönüştürülebilir ambalaj malzemesini hazırda tuttuklarını ifade eden Taner Timirci, Hepsiburada personelinin Efsane İndirim'i güçlü motivasyonla karşılayacağını ve başarıyla tamamlayacağını kaydetti. Bu arada Timirci, Türkiye'de e-ticaretin toplam ticaret içinde ancak yüzde 4'lük paya aldığını belirterek, bu oranın e-ticaret sektörünün hak ettiği seviyeyi yansıtmadığını söyledi. E-ticarete ilginin kampanya dönemlerinde arttığını belirten Timirci, düzenledikleri kampanyalarla Türkiye'de ticaretin çağın şartlarına uygun şekilde dönüşümüne ve hane halkı ekonomisine destek olduklarını kaydetti.