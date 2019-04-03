03 Nisan 2019, 17:22
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Efsane İsim Pele, Hastaneye Kaldırıldı

Brezilya futbolunun efsane ismi Pele hastaneye kaldırıldı.

Reuters'in son dakika haberine göre; Brezilya futbolunun efsane ismi Pele hastaneye kaldırıldı. Pele'nin hayati bir tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi.

Pele dün Paris'te Kylian Mbappe ile bir araya gelmişti... Efsane isim, son yıllarda böbrek ve prostat sorunlarıyla uğraşıyordu.

21 yıllık futbol kariyerinde 1363 maça çıkan ve 1281 gol atan efsane, Brezilya formasıyla çıktığı 91 maçta 77 gol atma başarısı gösterdi. 1958, 1962 ve 1970 yılları arasında Brezilya Milli Takımı ile Dünya Kupası zaferi yaşayan Pele, FIFA tarafından Yüzyılın Futbolcusu seçilmişti.

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Reuters, Pele, Brezilya, Spor



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