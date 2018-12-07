07 Aralık 2018, 14:27
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Efsane İsimlerin Efsane Türküleri Ata Demirer'in Sesinden!

Efsane İsimlerin Efsane Türküleri Ata Demirer

Her filmin kendisi gibi müziklerini de konuşturan Ata Demirer 'Hedefim Sensin'de de geleneği bozmadı. Yine tüm mizahının yanı sıra müzikleri ile de konuşuluyor.

Ata Demirer, oynadığı Zekeriya Taştan karakteriyle Neşet Ertaş, İzzet Altunmeşe ve Bedia Akartürk'e selam çakıyor!

Birbirinden değerli 'Bahça Duvarından Aştım' (Neşet Ertaş), 'Yazımı Kışa Çevirdin' (İzzet Altınmeşe), 'Kesik Çayır' (Bedia Akartürk) türkülerini Ata Demirer filmin çok etkileyici sahnelerinde seslendiriyor!

BKM yapımı 'Hedefim Sensin' filminde Ata Demirer ve Demet Akbağ'a Gonca Vuslateri, İlker Aksum, Tarık Ünlüoğlu ve Erkan Can eşlik ediyor.

İstanbul'da başlayıp Gökçeada'da devam eden, senaryosunu da Ata Demirer'in yazdığı filmin yönetmen koltuğunda ise Kıvanç Baruönü oturuyor. 'Hedefim Sensin' vizyonda!

07 Aralık 2018 Cuma 14:27



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