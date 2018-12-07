Efsane İsimlerin Efsane Türküleri Ata Demirer'in Sesinden!

<p>Ata Demirer, oynadığı Zekeriya Taştan karakteriyle Neşet Ertaş, İzzet Altunmeşe ve Bedia Akartürk'e selam çakıyor!</p><p>Birbirinden değerli 'Bahça Duvarından Aştım' (Neşet Ertaş), 'Yazımı Kışa Çevirdin' (İzzet Altınmeşe), 'Kesik Çayır' (Bedia Akartürk) türkülerini Ata Demirer filmin çok etkileyici sahnelerinde seslendiriyor!</p><p>BKM yapımı 'Hedefim Sensin' filminde Ata Demirer ve Demet Akbağ'a Gonca Vuslateri, İlker Aksum, Tarık Ünlüoğlu ve Erkan Can eşlik ediyor.</p><p>İstanbul'da başlayıp Gökçeada'da devam eden, senaryosunu da Ata Demirer'in yazdığı filmin yönetmen koltuğunda ise Kıvanç Baruönü oturuyor. 'Hedefim Sensin' vizyonda!</p>