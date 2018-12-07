Efsane İsimlerin Efsane Türküleri Ata Demirer'in Sesinden!

Ata Demirer, oynadığı Zekeriya Taştan karakteriyle Neşet Ertaş, İzzet Altunmeşe ve Bedia Akartürk'e selam çakıyor!

Birbirinden değerli 'Bahça Duvarından Aştım' (Neşet Ertaş), 'Yazımı Kışa Çevirdin' (İzzet Altınmeşe), 'Kesik Çayır' (Bedia Akartürk) türkülerini Ata Demirer filmin çok etkileyici sahnelerinde seslendiriyor!

BKM yapımı 'Hedefim Sensin' filminde Ata Demirer ve Demet Akbağ'a Gonca Vuslateri, İlker Aksum, Tarık Ünlüoğlu ve Erkan Can eşlik ediyor.

İstanbul'da başlayıp Gökçeada'da devam eden, senaryosunu da Ata Demirer'in yazdığı filmin yönetmen koltuğunda ise Kıvanç Baruönü oturuyor. 'Hedefim Sensin' vizyonda!