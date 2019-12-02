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Efsane Malatyaspor'dan 'Kulübü kapatmayacağız' açıklaması

Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Ligi'nde mücadele edene Malatyaspor'da Kulüp Başkanı İdris Payza, sarı-kırmızılı kulübü kapatmayı düşünmediklerini belirterek, "Eski yöneticilerden bizi arayıp kulübü kapatın, fesih olsun diyenler çok. Biz kimse için burada değiliz.

02.12.2019 09:41 | Son Güncelleme: 02.12.2019 09:46Efsane Malatyaspor'dan 'Kulübü kapatmayacağız' açıklaması
1. Amatör Küme Büyükler Ligi'nde mücadele edene 'da Kulüp Başkanı İdris Payza, sarı-kırmızılı kulübü kapatmayı düşünmediklerini belirterek, "Eski yöneticilerden bizi arayıp kulübü kapatın, fesih olsun diyenler çok. Biz kimse için burada değiliz. Malatyaspor'a gönül vermiş insanlar buradalar" dedi.

Malatyaspor Başkanı İdris Payza, yaptığı açıklamada Malatyaspor ismini sonuna kadar yaşatacaklarını belirterek, "Bizden bu kulübü kapatmamızı bekleyenler var. Onara diyorum ki mahkeme süreci devam ediyor. Temyizden dönen Yargıtay cezayı az bulmuştur. Eski yöneticilerden bizi arayıp kulübü kapatın, fesih olsun diyenler çok. Biz kimse için burada değiliz. Malatyaspor'a gönül vermiş insanlar buradalar. Sayımız azda olsa bu kulübün ismini sonuna kadar yaşatacağız. Hiç kimseden bir destek almıyoruz. Unutmayın ki bir gün her takım amatöre düşer. O yüzden efsaneye sahip çıkın" dedi.

"Hedefimiz önce şampiyonluk"

Bu sezon 1. Amatör Küme Büyükler Ligi'nde şampiyonluk hedeflediklerini de belirten Payza, "1. Amatör Küme Büyükler Ligi'nde şampiyonluğun en büyük adaylarından birisiyiz. Kadromuza güveniyoruz. İnşallah hedefimiz önce şampiyonluk, daha sonra ise Bölgesel Amatör Lig'e yükselmek. Bu anlamda herkesin desteğini bekliyoruz" diye konuştu. - MALATYA

Malatyaspor, Malatya, Spor

Kaynak: İHA

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