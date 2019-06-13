Efsane Orduspor oyuncuları maça çıkıyor!

"Mor Menekşeli Kadınlar" adındaki belgesel, Orduspor'un yeşil sahalardaki mücadelesinde, bir zamanlar tribünlerdeki fazlalığı ile dikkat çeken kadın taraftarların öykülerini anlatıyor. "Mor Menekşeli Kadınlar"ın yönetmenliğini, kısa filmleriyle pek çok uluslararası festivalden ödülle dönen Sezen Kayhan yapıyor.

Belgeselin tamamlanması için gereken miktarın bir kısmı da bağımsız sinemacıların son yıllarda tercih ettiği bir yöntem olan kitlesel fonlama ile toplanıyor.

Kaynak: Bültenler