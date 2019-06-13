13.06.2019 16:15
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Efsane Orduspor oyuncuları maça çıkıyor!

Efsane Orduspor oyuncuları maça çıkıyor!

1972 yılında Orduspor-Galatasaray maçını tribünde izleyen kadınlara ait bir fotoğraf karesi belgesel projesine esin kaynağı oldu.

"Mor Menekşeli Kadınlar" adındaki belgesel, Orduspor'un yeşil sahalardaki mücadelesinde, bir zamanlar tribünlerdeki fazlalığı ile dikkat çeken kadın taraftarların öykülerini anlatıyor. "Mor Menekşeli Kadınlar"ın yönetmenliğini, kısa filmleriyle pek çok uluslararası festivalden ödülle dönen Sezen Kayhan yapıyor.

Belgeselin tamamlanması için gereken miktarın bir kısmı da bağımsız sinemacıların son yıllarda tercih ettiği bir yöntem olan kitlesel fonlama ile toplanıyor.

Kaynak: Bültenler
Orduspor, Güncel