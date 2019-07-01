Efsane oyun Langrisser Mobile Türkiye'de

Efsane, Langrisser Mobile adıyla kaldığı yerden devam ediyor ve oyunculara kahramanlar ordusunun dünyayı kurtarmak için karanlık güçlerle savaşacağı epik bir hikayede yer veriyor.

iOS ve Android cihazlar için 12 Temmuz'da uygulama mağazalarında yerini alacak olan Langrisser Mobile hakkında hazırlanan tanıtım videosunu buradan izleyebilirsiniz: https://youtu.be/z3Kh7mqnDJw

Japon şaheseri artık mobil cihazlarda

Japon strateji oyunlarının seçkin bir temsilcisi olan Langrisser serisi, mobil sürümde de orijinal özelliklerini koruyor. Asker türlerinin birbirlerine olan üstünlüğü, arazinin stratejiye etkisi değişmezken, eşsiz Japon çizimleri, muhteşem dublajlar, birbirinden harika müzikler ve gelişmiş grafikler Langrisser Mobile'da bir araya gelerek fantezi dünyasını kasıp kavuracak bir oyun ortaya çıkartıyor.

En iyi 5 listelerinden inmedi

Langrisser serisi, 1991 yılında Masaya Games tarafından geliştirildikten sonra 5 oyunla karşımıza çıktı ve Fire Emblem serisi ile JRPG oyunlarının başını çekti. Bu sene klasik oyunun mobil sürümünü tanıtan şirket, 2019'un ilk çeyreğinde Langrisser Mobile ile Kuzey Amerika , Avrupa , Güneydoğu Asya bölgelerindeki onlarca ülkeye yayına girerek o bölgelerdeki oyuncuların takdirini kazandı. Birçok ülkede AppStore ve Google Store mağazalarında uzun bir süre "En İyi 5" listelerinde kendisine yer bulan oyun, çeşitli yayınlardan "Editörün Seçimi" unvanını kazandı.

Langrisser Mobile'ın en önemli özellikleri:

- Görkemli atmosfer ve geniş dünya görünümü

- Efsanevî oyun öyküsü

- Askerlerin birbirlerine üstünlükleri, arazinin stratejiye, stratejinin ise zafere etkisi

- Japon sanatçıların harika çizimleri

- Gerçek zamanlı düellolar

- Muhteşem müzikler

- Japonya'nın ustalarından dublajlar

- Birbirinden harika 300'den fazla klasik bölüm

- Onlarca meslekte kapsamlı gelişim imkânı

- Her yaştan popüler karakter

- Önceki oyunlardaki tüm müzikler