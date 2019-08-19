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Efsane oyuncu Ronaldo'nun göbekli hali olay oldu!

İspanya'nın Formentera Adası'nda tatil yapan bir dönemin efsane oyuncusu Ronaldo'nun göbekli hali objektiflere yansıdı.

19.08.2019 16:56
Efsane oyuncu Ronaldo'nun göbekli hali olay oldu!

FIFA tarafından üç kez dünyanın en iyi futbolcusu seçilen Ronaldo, futbolu bıraktıktan sonra tanınmaz hale geldi. Brezilya basınına futbola dönmek istediğini belirten 43 yaşındaki isim, "Futbolu çok seviyorum, benim için futboldan kopmak çok zor. Ancak geçirdiğim sakatlıklar nedeniyle çok acı çektim." demişti.

Tatilini İspanya'nın Formentera Adası'nda geçiren Ronaldo'nun göbekli hali kameralara yansıdı. Sosyal medyada Brezilyalı efsanenin bu hali eleştirilirken futbolseverler Ronaldo'nun futbola dönmesinin zor olduğu konusunda birleşti.

İşte o fotoğraflar:

Efsane oyuncu Ronaldo'nun göbekli hali olay oldu!

Cristiano Ronaldo, Brezilya, İspanya, Spor

YORUMLAR (6)
XXX: en iyi futbolcu. . bu hali hal değil.
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YAZIK: ADAM ÇOK UZUN SÜRE SAKAT KALDI YOKSA EFSANE OLARAK DEVAM EDECEKTİ Bİ 5 SENE DAHA
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SİNYOR: ŞU HALİYLE BEN FUTBOLCUYUM DİYENLERİN ÇOĞUNDAN DAHA ÇOK KATKI SAĞLAR
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VİPEOUT: nevar yani!!!!!! Adam kazandığı parayı eziyo çatır çatır. yarasın tosunuma :)))
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ASADA: GERÇEK RONALDO. . . MESSİDEN SONRA EN İYİSİ
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METİN: Şuna en son hali desek son hali zaten balinaydı şimdi mobbydick olmuş
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