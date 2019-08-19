Efsane oyuncu Ronaldo'nun göbekli hali olay oldu!

FIFA tarafından üç kez dünyanın en iyi futbolcusu seçilen Ronaldo, futbolu bıraktıktan sonra tanınmaz hale geldi. Brezilya basınına futbola dönmek istediğini belirten 43 yaşındaki isim, "Futbolu çok seviyorum, benim için futboldan kopmak çok zor. Ancak geçirdiğim sakatlıklar nedeniyle çok acı çektim." demişti.

Tatilini İspanya'nın Formentera Adası'nda geçiren Ronaldo'nun göbekli hali kameralara yansıdı. Sosyal medyada Brezilyalı efsanenin bu hali eleştirilirken futbolseverler Ronaldo'nun futbola dönmesinin zor olduğu konusunda birleşti.

İşte o fotoğraflar: