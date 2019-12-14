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The Beatles'ın gitaristi John Lennon'un gözlüğü 970 bin TL'ye satıldı

Dünyaca ünlü İngiliz rock grubu The Beatles'ın gitaristi John Lennon'un gözlüğü, 170 bin Euro'ya yani yaklaşık 970 bin TL'ye satıldı.

14.12.2019 13:37 | Son Güncelleme: 14.12.2019 13:55

Dünyaca ünlü İngiliz rock grubu The Beatles'ın gitaristi John Lennon'un gözlüğü 1960'lı yıllarda şoförlüğünü yapan Alan Herring tarafından 170 bin Euro'ya (Yaklaşık 970 bin TL) satıldı.

Ünlü The Beatles grubunun gitaristi John Lennon'un baterist Ringo Starr'ın arabasının arka koltuğunda unuttuğu güneş gözlüğü Londra'da düzenlenen açık arttırmayla 170 bin Euro'ya satıldı. Gözlük 1960'lı yıllarda The Beatles grubunda sürücü olarak çalışan Alan Herring tarafından satıldı.

970 bin TL'ye satılan gözlük

GÖZLÜĞÜ 51 SENE SAKLAMIŞ

Herring, "Ringo Starr'ın arabasına John Lennon, Ringo Starr ve George Harrison'u aldım. Onları ofise bıraktım. John Lennon'un güneş gözlüğünü arka koltukta unuttuğunu fark ettim. Daha sonra John o gözlüğü bana hediye etti. Bu gözlüğü 51 sene sakladım" ifadelerini kullandı.

The Beatles'ın gitaristi John Lennon

BİR KOLYE DE 80 BİN LİRAYA SATILDI

Öte yandan, aynı müzayedede isminin açıklanmasını istemeyen bir kişi tarafından The Beatles grubunun gitaristi George Harrison ait olan bir kolye ise 12 bin Euro'ya (Yaklaşık 80 bin TL) satıldı.

The Beatles'ın gitaristi John Lennon'un gözlüğü 970 bin TL'ye satıldı

John Lennon, Magazin, Ekonomi


HABER YORUMLARI (4)
MEHMET:gözlüğü alacak parası var evi alacak parası yok zaten
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EVERYTHİNG:Dünyayı onun gördüğü gibi göreceksen değer.
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VATANDAŞ:Bu nasıl bir dünya düzeni, zenginler saçma sapan şeylere servetini döküyor, fakir evine ekmek alamıyor.
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SAKARYALI HATUN:Bir gözlüğe,o kadar para verilmez.Git ev al daha iyi. :))))))
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