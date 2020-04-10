Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Efsane Sporcular Muhammed Ali ve Michael Jordan bu hafta sonu TRT Spor'da

Dünyada yayılan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle "Ev Hayat Dolu" kuşaklarıyla evde kalan sporseverleri ekran başına toplayan TRT Spor, bu hafta sonu efsanevi sporculardan Michael Jordan ile Muhammed Ali'nin yaşam öyküsünün anlatıldığı iki ayrı belgeseli yayınlayacak.

10.04.2020 13:46 | Son Güncelleme: 10.04.2020 13:47
Efsane Sporcular Muhammed Ali ve Michael Jordan bu hafta sonu TRT Spor'da

Dünyada yayılan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle "Ev Hayat Dolu" kuşaklarıyla evde kalan sporseverleri ekran başına toplayan TRT Spor , bu hafta sonu efsanevi sporculardan Michael Jordan ile Muhammed Ali'nin yaşam öyküsünün anlatıldığı iki ayrı belgeseli yayınlayacak.

TRT'nin "Ev Hayat Dolu" sloganıyla hayata geçirilen yayın akışında, sporseverlere dünyaya nam salmış sporcuların belgesellerinden, unutulmaz maçlar sunulacak.

"Air Jordan"ın kariyerindeki bilinmeyenler bu belgeselde: Rides The Bus

Dünyanın en ünlü sporcularından biri olan Michael Jordan'ın kariyerindeki bilinmeyenler, merak edilenler ve çok daha fazlasının anlatıldığı "Michael Jordan Rides The Bus" belgeseli ile sporseverler Jordan'ı biraz daha yakından tanıyacak. 2010 yapımı belgeselde babasının öldürülmesiyle sarsılan Jordan'ın kariyerinin zirvesindeyken profesyonel basketbolu bırakıp beyzbola başlamasının nedenleri keşfedilecek.

"Michael Jordan Rides The Bus" belgeseli 11 Nisan Cumartesi saat 12.00'de TRT Spor'da.

"En Büyük"ün unvan karşılaşması: Muhammed Ali ve Larry

74 yaşında hayata gözlerini yuman efsane boksör Muhammed Ali'nin 2 Ekim 1980'de Larry Holmes ile yaptığı unvan maçının hikayesini TRT Spor ekrana taşıyor. 2009 yapımı belgeselde boksörü bıraktıktan iki yıl sonra Larry Holmes'un karşısına dünya şampiyonluğu unvanını dördüncü kez kazanmak için çıkan Ali'nin kariyeri ele alınıyor. Spor hayatı dışında da kendini milyonlara sevdiren Muhammed Ali'nin hayatını anlatan belgesel, izleyicileri keyifli bir yolculuğa çıkarıyor.

"Muhammed Ali ve Larry" belgeseli 12 Nisan Pazar saat 12.00'de TRT Spor'da.


Kaynak: DHA

Etiketler: Michael Jordan, Muhammed Ali, Spor
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Messi, Ronaldinho ve Inter ile ilgili tartışmalara son noktayı koydu Spor
Messi, Ronaldinho ve Inter ile ilgili tartışmalara son noktayı koydu
Başkan F.Bahçe yolunu açtı: Gururla önünü açarız Spor
Başkan F.Bahçe yolunu açtı: Gururla önünü açarız
Milli yıldızdan dikkat çeken kıyaslama: Bence Alex, Hagi’den daha iyi Spor
Milli yıldızdan dikkat çeken kıyaslama: Bence Alex, Hagi'den daha iyi
Beşiktaşlı yöneticiyi arayan Talisca, transfer ateşini yaktı Spor
Beşiktaşlı yöneticiyi arayan Talisca, transfer ateşini yaktı
Juventus’u tuttuğunu söyleyen ünlü model, taraftarların sevgilisi oldu Spor
Juventus'u tuttuğunu söyleyen ünlü model, taraftarların sevgilisi oldu
G.Saray’dan tarihi karar! İki takımda da sadece Türk oyuncular olacak Spor
G.Saray'dan tarihi karar! İki takımda da sadece Türk oyuncular olacak
Efsane sporcu, 11 yıllık model eşiyle olan evliliğinden memnun değil Spor
Efsane sporcu, 11 yıllık model eşiyle olan evliliğinden memnun değil
İki eşli yaşayan Diagne’nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Spor
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Haberler ›› Spor ››Efsane Sporcular Muhammed Ali ve Michael Jordan bu hafta sonu TRT Spor'da - Spor

Son Dakika Spor Haberleri

14:37: Arda Turan maske yardımına başladı! 100 bin adet... - Spor 14:37: Caner Erkin'in menajerinden Fenerbahçe açıklaması - Spor 14:32: Diego Ribas'ın Flamengo Formasıyla En İyi Anları - Spor 14:32: Liverpool Kadrosunun Video Görüntülü Yoga Seansı - Spor 14:29: Emre Akbaba ile Taylan Antalyalı, takım arkadaşlarını bilmeye çalıştı - Spor 14:14: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Zirvesi'nde yaptığı konuşmayı Kutadgu Bilig'den mesajla bitirdi - Haberler 13:31: Alex de Souza: Oynadığım en iyi takım F.Bahçe değil, 2003 yılındaki Cruzeiro'ydu - Spor 11:12: Yaşlı kadını dolandırırken utanmadı, kameraları görünce "Ne olur çekmeyin" dedi - Haberler