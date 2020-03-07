Efsane Takım Bilim Kahramanları Filmi

Geliştirmiş olduğu biyolojik bir silahla doğanın oksijen dengesini tersine çevirerek dünyayı büyük bir tehlikeye sürüklemek isteyen Sutung, örümcek robotlarıyla öncelikle Türkiye’de bulunan Beydağları, Kaçkar Dağları ve Kaz dağlarındaki ormanlara saldırmaktadır. Sutung’un imha planı hızla ilerlerken bu korkunç haber, dünyayı bu tür kötü planlardan kurtarmak ve korumak için kurulan Gizli Görevler Merkezi’ne ulaşmıştır. Merkezin yöneticisi Şef Ahmet, tarihimizdeki önemli bilim insanlarından esinlenerek yetiştirilen Efsane Takım’ı görevlendirecektir.Yönetmen:
Suat EmuceSenaryo:
Suat EmuceFilmin Türü:
AnimasyonOrijinal Adı:
Efsane Takım Bilim KahramanlarıYapımcı Firma:
Dukka MedyaYapım Yılı:
2020Yapım Ülkesi:
TürkiyeOrijinal Dili:
TürkçeFilmin Süresi:
87 dk.Dağıtıcı Firma:
CGV Mars DağıtımVizyon Tarihi:
03.04.2020 Efsane Takım Bilim Kahramanları Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.