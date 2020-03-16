Efsane Tanmaister sanat yönetmeni olarak geri döndü
30 yıl TRT'nin bir çok yerinde görev alan Ertuğrul Karabulut geçtiğimiz yıl emekliye ayrıldı.
16.03.2020 12:32 | Son Güncelleme: 16.03.2020 12:32
30 yıl TRT'nin bir çok yerinde görev alan Ertuğrul Karabulut geçtiğimiz yıl emekliye ayrıldı. TRT'de çalıştığı dönemlerde adeta joker gibi TRT'nin her biriminde başarı ile görev yapan Karabulut emekli olduktan sonra Keçiören Belediye Konservatuvarı, Genel Sanat Yönetmenliği görevine başladı.
Ertuğrul Karabulut kimdir
Merhum Oltu Belediye Başkanı Nazım Karabulut'un en küçük çocuğu olarak Oltu'da dünyaya geldi. İlkokul eğitimini Oltu 25 Mart İlkokulunda tamamladıktan sonra, orta ve lise eğitimini İzmitte yaptı. İ.T.Ü. Türk Müziği Devlet Konservatuvarı, Temel Bilimler Türk Halk Müziği bölümünü bitirmesinin ardından, İzmit Halk Eğitimi Merkezi Türk Halk Müziği korosu şefliği görevinin yani sıra İzmit Belediye Konservatuvarının kuruluşunda görev aldı. Yıldız Üniversitesi Kocaeli Mühendislik Fakültesinde müzik dersleri öğretim görevlisi iken açılan bir sınavla 1989 yılında TRT ye girdi. Yaklaşık 30 yılını geçirdiği TRT de, Tonmaister, Şef Tonmaister, THM Gençlik Korosu eğiticiliği, Aranjörlük, Radyo Program Yapımcılığı, İcra Denetim kurulu üyeliği, Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Müdürlüğü, çeşitli TV programlarında, Müzik Yönetmenliği ve Topluluk Şefliği gibi görevlerde bulundu. Ağustos 2018 tarihinde emekli olduktan sonra, Türkmeneli TV de program yaptı ve Müzik Yönetmenliği görevlerinde bulundu. 1 Mart 2020 tarihi itibariyle KEÇİÖREN Belediye Konservatuvarı, Genel Sanat Yönetmenliği görevine başladı. Müzik öğretmenliğinden emekli Fügen hanım ile evli olup, Yiğit ve Efe adında iki çocuk babasıdır. - ERZURUM
Ertuğrul Karabulut kimdir
Merhum Oltu Belediye Başkanı Nazım Karabulut'un en küçük çocuğu olarak Oltu'da dünyaya geldi. İlkokul eğitimini Oltu 25 Mart İlkokulunda tamamladıktan sonra, orta ve lise eğitimini İzmitte yaptı. İ.T.Ü. Türk Müziği Devlet Konservatuvarı, Temel Bilimler Türk Halk Müziği bölümünü bitirmesinin ardından, İzmit Halk Eğitimi Merkezi Türk Halk Müziği korosu şefliği görevinin yani sıra İzmit Belediye Konservatuvarının kuruluşunda görev aldı. Yıldız Üniversitesi Kocaeli Mühendislik Fakültesinde müzik dersleri öğretim görevlisi iken açılan bir sınavla 1989 yılında TRT ye girdi. Yaklaşık 30 yılını geçirdiği TRT de, Tonmaister, Şef Tonmaister, THM Gençlik Korosu eğiticiliği, Aranjörlük, Radyo Program Yapımcılığı, İcra Denetim kurulu üyeliği, Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Müdürlüğü, çeşitli TV programlarında, Müzik Yönetmenliği ve Topluluk Şefliği gibi görevlerde bulundu. Ağustos 2018 tarihinde emekli olduktan sonra, Türkmeneli TV de program yaptı ve Müzik Yönetmenliği görevlerinde bulundu. 1 Mart 2020 tarihi itibariyle KEÇİÖREN Belediye Konservatuvarı, Genel Sanat Yönetmenliği görevine başladı. Müzik öğretmenliğinden emekli Fügen hanım ile evli olup, Yiğit ve Efe adında iki çocuk babasıdır. - ERZURUM
Kaynak: İHA
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