Efsane tenisçiden 'cinsiyet değişimi' yorumu: 7 yaşındaki çocuklar bile cinsiyet değiştirmeye başladı

Dünyanın gelmiş geçmiş en başarılı kadın tenisçilerinden Avustralyalı Margaret Court, trans sporcuların "şeytanın güdümünde" olduklarını söyledi.

"7 YAŞINDAKİ ÇOCUKLAR BİLE CİNSİYET DEĞİŞTİRİYOR"

Avustralya'nın Perth kentinde 10 yıl önce kurduğu Victoria Life Kilisesi'nde pastör olan 77 yaşındaki Court, Pazar günkü vaazında "7 yaşındaki çocukların bile cinsiyet değiştirmeye başladığını" iddia etti.

"BU TANRININ DEĞİL, ŞEYTANIN İŞİ"

Court, "Çocukların kafalarına bu yaşta o kadar çok şey yerleştiriliyor ki, 'Ben neyim?' diye sormaya başlıyorlar. Bu Tanrı'nın değil, şeytanın işi. Şeytan insanların beyinlerini ve ağızlarını kontrol etmek istiyor" dedi.

ÖDÜL VERİLECEK

Margaret Court'un tenis kariyerinde 24 Grand Slam şampiyonluğu bulunuyor. Court'a önümüzdeki ay başlayacak Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda, 1970 yılında Avustralya Açık, Roland Garros, Wimbledon ve Amerika Açık Tenis Tunuvalarını kazanarak yaptığı Grand-Slam için ödül verilecek.

"BUNLAR KİŞİSEL GÖRÜŞLERİ"

Avustralya Tenis Federasyonu, daha önce LGBT+ topluluğunu hedef alan benzer sözler söyleyen Court'a yönelik tepkilere rağmen ödül programında değişiklik yapmayacağını açıklamış ve Kasım'da "Bunlar Margaret Court'un kişisel görüşleridir ve yıllarca tenis topluluğundaki birçok insanı incitmiştir" demişti.

"TARİHİ YENİDEN YAZMA NİYETİMİZ YOK"

Açıklamada, "Court, ulusal tenis tarihimizin bir parçasıdır ve bizim tarihi yeniden yazma niyetimiz yok. Ama kamuoyu önündeki kişilerin sorumluluğu, görüşlerini başkalarını aşağılayıcı ve incitici şekilde ifade etmemelerini gerektirir" denilmişti. Daha önce bazı tenisçiler Court'un eşcinsellik karşıtı sözlerini kınamıştı. Avustralya Açık'ın ana kortundan Margaret Court adının silinmesi çağrıları yapılmıştı.