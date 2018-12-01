Efsaneler Kazım Kurt'u Ziyaret Etti

Eskişehir'de düzenlenen "Üç tutan, bir atan" isimli programa gelen efsane futbolcular Rasim Kara, Adil Erinç, Adem İbrahimoğlu ve Ömer Kaner; Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarette, Başkan Kurt bir süre misafirleri ile sohbet etti.

Başkan Kurt'un spora ve sporcuya verdiği destekleri takip ettiklerini ifade eden efsane futbolcular, Başkan Kurt'a özellikle Eskişehirspor'a verdiği önemli katkılardan dolayı teşekkür etti.

Gerçekleştirdikleri ziyaretten duyduğu mutluluğu ifade eden Başkan Kurt; Rasim Kara, Adil Eriç, Adem İbrahimoğlu ve Ömer Kaner'e ayrı ayrı teşekkür etti. Hepsinin ayrı bir efsane olduğunu ifade eden Başkan Kurt, 3 isime de futbola verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür etti.