Efsaneler Öğrencilerle Bir Araya Geldi: Gündem Futboldu

14 Kasım 2018 Çarşamba 13:31

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen "Futbolun Efsaneleri Gençlerle Buluşuyor" projesi kapsamında eski futbolcular Beşiktaşlı Ali Gültiken, Trabzonsporlu Hami Mandıralı, Fenerbahçeli Oğuz Çetin ve Galatasaraylı Ergün Penbe, Akdeniz Üniversitesi öğrencileriyle bir araya geldi.Atatürk Konferans Salonuna alkışlar eşliğinde çıkan futbolcular, gördükleri ilgi karşısında o anları özçekim yaparak ölümsüzleştirdi. Futbolcular toplantıda deneyimlerini gençlerle paylaştı.PENBE: "FATİH TERİM'E VERİLEN CEZA FAZLA"'Galatasaraylı futbolcular ve teknik direktör Fatih Terim'e Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen cezayı nasıl değerlendiriyorsunuz' sorusuna Ergün Penbe, "Tabi ki eğer bir yerde suç varsa cezayı gerektiriyor. Ama cezanın ağır olduğunu düşünüyorum. Aynı koşullarda başka aynı suçlara daha az ceza verildi. Fatih Terim'e verilen cezanın fazla ve haksız olduğunu düşünüyorum" diye cevap verdi.ÇETİN: "MİLLİ TAKIM'DA SÜPER LİG'DEN DAHA FAZLA OYUNCU YER ALMALI"'Milli Takım'da torpil var mı, Sinan Bolat nasıl bir kaleci' sorusuna Oğuz Çetin, "Son dönemlerde Mili Takım organizasyonlarının zayıf olduğunu görüyoruz. Bunun bir çok sebebi var. Ancak bireysel bazda Sinan on sene evvel Mili Takım'a alınan yetenekli bir kaleciydi. Çok çalışkandır. Ancak Türkiye'de özellikle Süper Lig'de başarılı kalecilerimiz var. Bu konuda Sinan'ın dışında Mili Takım kadrosunda olmayı hak eden son 5-6 seneye damga vuran Volkan Babacan vardı. Bu sene onun yerine oynayan Mert Günok'un performansı yükseldi. Devamlı oynayan bir kalecinin Milli Takım'a davet edilmemesi düşündürücü. Milli Takım ortak aklın olması, kolektif çalışmanın olması gerektiği yer. Maalesef bireysel davranılıyor, bireysel kararlar alınıyor. Bunları eleştirmek lazım. Kendi ligimizde oynayan oyuncuların Milli Takım'da yer alması hepimizin özlemidir" cevabını verdi."SIRTIMIZ YERE GELMEZ" Fenerbahçe'nin durumunun sorulduğu Oğuz Çetin, "Fenerbahçe'nin başında güçlü bir isim var, Ali Koç. Hiç beklenmedik şekilde lige kötü başlamış olsak da bir şekilde Fenerbahçe'nin toparlayacağı görüşündeyim. Cocu'nun gönderilmesiyle Koeman'la hem kadro hem oyun yapısında değişiklikler oldu. Galatasaray gibi çok değerli rakibimiz olduğu sürece bizim sırtımız yere gelmez. 2-0 mağlupken 2-2'ye getirdik hatta 3-2 kazanabilecekken fazla üzmek istemedik 2-2 neticelendi" açıklamasını yaptı.ÇETİN'İN FENERBAHÇE HEDEFİ'Fenerbahçe bünyesinde görev almak ister misiniz' sorusuna Çetin şu cevabı verdi:"Bizler uzun yıllar futbolun içinde yer alan, futbolun her alanında kendini geliştirmiş kişileriz. Görev seçerken doğru hareket etmemiz gerekiyor. Teknik direktör vasfı üzerinde de olsa. Konu Fenerbahçe olduğu zaman teknik direktör olarak değil ama mutlaka yönetici, sportif direktör olarak veya kulübün bir yerindeki yönetici olarak bu işin koordinesi ve idaresi yönünde görev alabilmek en büyük hedeflerden bir tanesidir.""FENERBAHÇE AŞK DEMEK" Hayatının merkezinde Fenerbahçe olduğunu dile getiren Çetin, "Fenerbahçe demek aşk demek, sonsuz bağlılık demek. Böyle bir camianın önemli bir ferdi herkese nasip olmayacak çok önemli bir olgudur. Fenerbahçe'yi hep önde tutmuşumdur, futbol doğrularından uzaklaşmadan, fanatizme girmeden saygın şekilde en sevdiğim camiamı temsil etmeye çalışmışımdır" ifadelerine yer verdi."HAKEMLERİMİZ TEMBELLİĞE DOĞRU GİDİYOR" VAR hakkında düşünceleri sorulan Oğuz Çetin, "Oyunun hızını yavaşlatsa da,VAR'ın varlığıyla hakemlerin 'VAR' tembelliğine düşmemesi gerekir. İnsiyatifi yine saha içinde alabilmeliler. 'VAR' zaten onları çağıracaktır. Hakemlerimiz bu yönde tembelliğe doğru gidiyor diye düşünüyorum. Bunu hallederlerse son derece faydalı diye düşünüyorum" diye konuştu.GÜLTİKEN: "VAR FAYDALI" Ali Gültiken ise 'VAR'ın olmasından yana olduğunun altını çizerek, "Uygulamada hatalar olabiliyor. Ama genel olarak açık şekilde faydalı olduğunu görüyoruz. Adilane dağıtmak ofsayt ve penaltılarda sonuca etki ediyor. Ama geliştirilebilir" dedi.MANDIRALI: "PROFESYONEL İŞ YAPIYORUZ AMA RUHUMUZ AMATÖR" 25 yıl Trabzonspor forması giydiğini hatırlatan Hami Mandıralı da, "Her şeyim o camiada geçti. 'Bu maç kötü olursa ne olacak' diye düşündüm. Profesyonel iş yapıyoruz ama ruhumuz amatör. Sevdiğimiz işi yaptığımız için zaman zaman pişmanlık oldu ama teslim olmadık. Çok güzel bir duygu. Pişmanlıklar da sizleri güçlendiriyor, işinize dört elle sarılıyorsunuz. Şampiyonluk yaşamasam da çok güzel bir duyguydu" şeklinde konuştu. Mandıralı, antrenman sonrası hep bir saat fazladan şut çalışarak kendini geliştirdiğini belirtti. Mandıralı, Trabzonspor'un verilmeyen bir şampiyonluğunun bulunduğunu ve sürecin devam ettiğini kaydetti."TRABZONSPOR'DA İNİŞLİ ÇIKIŞLI GRAFİK VAR" Trabzonspor'da şu an istikrar olmadığını dile getiren Madıralı, "İnişli çıkışlı bir grafik var. Zorlu bir süreç. Futbolcu işine odaklanmalı, kendini işine vermeli ve forma için skor ve iyi futbol üretmelidir. Bunu ne zaman yapacaklar diye hepimiz bekliyoruz" diye konuştu. Konuşmaların ardından futbolculara plaket takdim edildi.(İHA)