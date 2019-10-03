Ressam Pelin Yazar, ressam Ceren Yıldırım ve fotoğraf sanatçısı Zeki Akakça'nın 'Efsanelerin Gölgesinde Ege' adlı karma sergisi 2 Ekim akşamı, İzmir'in Konak ilçesinde yer alan İzmir Büyükşehir Belediyesi Çetin Emeç Sanat Galerisi'nde açıldı. Açılışta konuşan fotoğraf sanatçısı Zeki Akakça, serginin baş mimarının ressam Pelin Yazar olduğuna vurgu yaparak Denizli'de tanıştıklarını belirtti. Zeki Akakça, bu tanışma sonrasında Ege'deki efsanelerden yola çıkarak bir ortak sergi açmayı planladıklarına dikkat çekti.

Fotoğraflarındaki efsaneleri kamuoyuyla buluşturarak yaşatılmasına katkı koyan, 30 yıldır fotoğraf sanatı ile uğraşan, belgesel kaygısıyla fotoğraf çeken Zeki Akakça,şunları söyledi: "Ben bu sergiye fotoğraflarla katılarak efsaneleri çektim. Fotoğraflarda görülen efsaneler bugün hâlâ yaşıyor. Örneğin bu efsanelerinden biri çoban ve bey kızı arasında geçen bir halk hikayesi olan Karakoyun Efsanesi'dir. Bir diğeri Eren Dede etkinliği de insanların beklentileri için suyun, yolun olmadığı Sandıras Dağı'na çıkılıp adak adaması, kurban kesmesi ile ilgilidir. Bu iki efsanede ova kültürü ve dağ kültürü anlatılıyor. Ben de bu yaşatılan kültürleri çektim. Bugün Batı Anadolu'da yaşayan her iki efsanenin kökleri Orta Asya'ya kadar gidiyor. Ressam Pelin Yazar ve Ceren Yıldırım da efsaneleri tuvale yansıtmaya çalıştılar."

'Efsanelerin Gölgesinde Ege' sergisi üzerine konuşan ressam Pelin Yazar da Türkiye aşığı olduğunu belirtererek, "Uzun yıllar Kanada'da yaşadım. Zaten benim için orada Ege, efsaneydi. İstanbullu da olsam, küçüklüğümden bu yana Didim'e gittiğim için kendimi Egeli olarak hissediyorum. Yurtdışında içinizde sürekli bir özlem oluyor.Türkiye'ye döndükten sonra Ege gezisine Denizli ile başladım. Gittiğimde Zeki Akakça, Denizli'nin efsaneleri üzerine bir sergi hazırlamıştı. Buraların müziği, folklorü her şeyi beni etkiledi" diye konuştu. Resimlerinde kendini renkle ifade ettiğine dikkat çeken Pelin Yazar, şöyle dedi: "Simultane çalışmamın yanı sıra kurgu da var. Sezgilerimle doğru komposizyonu kurmaya, tıpkı müzikteki gibi anlatmaya çalıştım. Ege'nin her yerinde farklı bir şey görüyorum. Bu yolculuğa devam etmek istiyorum."

'Efsanelerin Gölgesinde Ege' adlı karma sergi İzmir Büyükşehir Belediyesi Çetin Emeç Sanat Galerisi'nde 8 Ekim'e kadar sürecek.