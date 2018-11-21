Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı tarafından da desteklenen konser 25 Kasım'da Salon IKSV'de gerçekleşecek.

Özellikle son zamanlarda Türk ve Macar ilişkilerini geliştirmek adına önemli projelere imza atan ''Gül Baba Vakfı'' önemli caz sanatçılarını bir araya getirdiği İstanBuda projesiyle müzikseverlere unutulmaz bir deneyim yaşatacak.

Türk ve Macar Caz geleneğinin modern yansımalarını barındıracak konserde; 1970'te Montreux Caz Festivali'nde ikincilik ödülü alan ve Avrupa, Kuzey Amerika, Asya'da birçok prestijli mekân ve festivalde sahne alan piyanist, besteci Béla Szakcsi Lakatos performansıyla dinleyicilere bambaşka bir deneyim yaşatacak. Çocuk yaşta piyanoyla tanışan ve Macar caz tarihinde füzyon cazın popülerleşmesinde büyük payı olan Béla Szakcsi müzikaller, operalar ve baleler için yaptığı bestelerle de tanınıyor. Caz ile klasik müziğin birlikteliğine vurgu yapan sanatçı Ferenc Liszt ve Kossuth ödüllerinin de sahibi. Béla Szakcsi Lakatos'a sahnede eşlik edecek olan önemli caz müzisyenleri Ferit Odman, Tolga Bilgin, Engin Recepoğulları ve Ozan Musluoğlu tınılarıyla geceye renk katacak. 25 Kasım 2018'de Salon IKSV'de gerçekleşecek konserin biletleri Biletix'de.

GÜL BABA MİRASI KORUMA VAKFI

Türk ve Macar hükümetlerinin iş birliğiyle 2006 yılında Macar ve Türk toplumları arasında kültürel bir köprü kurmak ve iki ülke arasındaki kültürel, ekonomik ve turistik ilişki ve faaliyetleri artırmak amacıyla kuruldu.

Sayın Adnan Polat'ın Başkanı olduğu vakfın en önemli misyonu Gül Baba'nın taşıdığı değerlere sahip çıkarak, iki milletin tarihine, kültürüne ve sosyal yaşamlarına katkıda bulunmak, aynı zamanda ticari ilişkilerini de pekiştirmek. Vakıf aynı zamanda Gül Baba Türbesi'ni ve çevresini bir kültürel değer olarak koruyor ve onunla ilgili kamu görevlerini yürütüyor. Bu kamu görevleri içerisine türbe ve çevresi ile alakalı değerlerin korunması, devamlılığının sağlanması, insanların faydalanacağı bir hâle getirilmesi ve işletilmesi de dahil.

Diğer taraftan hem Macaristan'da hem de Türkiye'de gerçekleştirilen kültürel, sanatsal ve akademik etkinlikler ve faaliyetleri aracılığıyla, Macar ve Türkleri daha sık ve daha yakından bir araya getirecek sağlam bir kültürel köprü inşa etmek için çaba gösteriyor. Macar ve Türk halkı arasında var olan kültürel bağları derinleştirmeyi hedefliyor.