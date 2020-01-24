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Efsanevi güreşçi Kazım Ayvaz toprağa verildi

Olimpiyat ve dünya şampiyonu eski milli güreşçi Kazım Ayvaz, bugün İsveç'in Helsingborg kentinde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

24.01.2020 20:55 | Son Güncelleme: 24.01.2020 20:56Efsanevi güreşçi Kazım Ayvaz toprağa verildi

Olimpiyat ve dünya şampiyonu eski milli güreşçi Kazım Ayvaz, bugün 'in Helsingborg kentinde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Gençlik ve Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi Başkanı Selçuk Çebi, 83 yaşında hayata gözlerini yuman efsanevi güreşçinin cenazesine katıldı.

Cenaze töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da taziyelerini ileten Çebi, "Türk sporuna ve Türk güreşine yıllarca önemli hizmetlerde bulunmuş, merhum Kazım Ayvaz'a Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve güreş camiamıza başsağlığı diliyorum" dedi.

1958'de Macaristan, 1962 yılında da ABD'de dünya şampiyonluğuna ulaşan Kazım Ayvaz, 1964 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanarak adını Türk güreş tarihine altın harflerle yazdırdı.


- Ankara

İsveç, Spor

Kaynak: DHA

Spor

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