Efsunlu - Kabirden Gelen Filmi

Burcu, yıllar önce henüz bebekken bir yurt kapısına bırakılmış ve yurdun sahibi Zahide tarafından evlat edinilmiş bir kızdır. Zahide, Burcu'nun çaresi olmayan bir beyin hastalığı olduğunu düşünerek onu insanlardan uzak büyütür. 20'li yaşlarına kadar kapalı kapılar ardından büyüyen Burcu'nun sesleri, yurt koridorlarında yankılanır. Konuşamayan ve bir hayvan kadar hırçın olan Burcu her ne kadar dört duvar ardında yaşasa da tüm yurt onunla ilgili konuşur. Yurttaki kızlar, Burcu'nun içinde cin olduğunu o yüzden bu halde olduğunu iddia eder. Annesi doktorların ihmali nedeniyle ölünce hemşire olmaya karar veren Kübra da yurdun yeni öğrencilerindendir. Yurttaki kızların zorbalıklarıyla başa çıkmaya çalışan Kübra, Burcu'nun varlığından haberdar olunca onun için bir şeyler yapmaya karar verir. Burcu'ya yardım etmek için genç kıza ulaşmaya çalışan Kübra, Burcu ile iletişim kurmanın bir yolunu mu bulmuştur yoksa yurda geldiği ilk gün korkunç bir planın parçası olarak mı seçilmiştir. Yönetmen:
Uğur KaplanSenaryo: Alper Kıvılcım
, Özgür Bakar
, Koray YeltekinOyuncular: Sedef Şahin
, Elif Kartal
, İlke Al, Dilara Çakır, İrem İpek, Hilal Orhan, Reyhan İlhan, Zeynep Turpçu, Nilgün Atılgan
, Orçun ÇıtırFilmin Türü:
KorkuOrijinal Adı:
Efsunlu - Kabirden GelenYapımcı Firma: Enis Özkan
FilmYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
TürkiyeOrijinal Dili:
TürkçeDağıtıcı Firma:
CGV Mars DağıtımVizyon Tarihi:
05.12.2019Efsunlu - Kabirden Gelen Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
Kaynak: InterSinema.com
Yönetmen
, Sinema